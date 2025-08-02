晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周湯豪37歲有喜了！墾丁炸翻全場 搶先曝光好消息

周湯豪歡慶生日。（環球音樂提供）周湯豪歡慶生日。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪今過37歲生日，昨天他在墾丁演出時，現場突然響起《生日快樂歌》，原來是歌迷貼心準備了驚喜，獻上特製的翻糖蛋糕為偶像慶生，讓周湯豪又驚又喜、感動不已，他也許願希望媽媽比莉身體健康，不忘預告新專輯大賣。

昨晚周湯豪一連帶來《帥到分手》、《Turn Up》、《i Go》、《愛上你算我賤》等精彩又經典的歌曲，現場氣氛瞬間high炸！Nick更表示：「墾丁一直是我很嚮往的地方，音樂節氣氛非常 high，歌迷也特別熱情，這次能夠親自感受南台灣的熱力與活力，真的非常開心！」

周湯豪希望透過這次在墾丁的舞台，開啟更多與各地歌迷近距離互動的機會。他表示：「我一直很期待能參與更多的大型戶外音樂節，這次演出對我來說是一個新的開始。希望藉由這場表演，未來能有更多機會到不同城市，與更多熱愛音樂的朋友們見面。」

除了演出燃爆現場，周湯豪更帶來最棒的生日禮物獻給歌迷，不只是積極籌備全新音樂作品，更預告會有北中南Live House的演出計畫。

從未在Live House開專場的他，預告不只是因為有別於大型演唱會，Live House可以近距離跟觀眾接觸，據悉也跟Nick即將推出的新作品有關，他自己也非常期待。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中