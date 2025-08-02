周湯豪37歲有喜了！墾丁炸翻全場 搶先曝光好消息

周湯豪歡慶生日。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪今過37歲生日，昨天他在墾丁演出時，現場突然響起《生日快樂歌》，原來是歌迷貼心準備了驚喜，獻上特製的翻糖蛋糕為偶像慶生，讓周湯豪又驚又喜、感動不已，他也許願希望媽媽比莉身體健康，不忘預告新專輯大賣。

昨晚周湯豪一連帶來《帥到分手》、《Turn Up》、《i Go》、《愛上你算我賤》等精彩又經典的歌曲，現場氣氛瞬間high炸！Nick更表示：「墾丁一直是我很嚮往的地方，音樂節氣氛非常 high，歌迷也特別熱情，這次能夠親自感受南台灣的熱力與活力，真的非常開心！」

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周湯豪希望透過這次在墾丁的舞台，開啟更多與各地歌迷近距離互動的機會。他表示：「我一直很期待能參與更多的大型戶外音樂節，這次演出對我來說是一個新的開始。希望藉由這場表演，未來能有更多機會到不同城市，與更多熱愛音樂的朋友們見面。」

除了演出燃爆現場，周湯豪更帶來最棒的生日禮物獻給歌迷，不只是積極籌備全新音樂作品，更預告會有北中南Live House的演出計畫。

從未在Live House開專場的他，預告不只是因為有別於大型演唱會，Live House可以近距離跟觀眾接觸，據悉也跟Nick即將推出的新作品有關，他自己也非常期待。

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