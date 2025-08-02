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前美女主播遭男網友私訊下體照 發文求解網幽默：傳給紅姐

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前主播劉涵竹憑亮麗長相和專業形象走紅，近年她更轉戰電視圈擔任《小姐不熙娣》班底，收穫大批粉絲喜愛。不料，近日遭到陌生網友私訊不雅照，讓她氣得發文求解：「除了消極封鎖以外，還能怎麼做？」。

劉涵竹近日遭到男生網友私訊「生殖器照片」。（翻攝自Threads）劉涵竹近日遭到男生網友私訊「生殖器照片」。（翻攝自Threads）

劉涵竹今（2）日在Threads上發文透露，近日遭到男生網友私訊「生殖器照片」，除了消極默默封鎖對方以外，自己似乎想不到更好的對策，但又表示，「想讓他受到教訓，不能在網路上為所欲為？」於是發文求助大家。

劉涵竹在社群發文求助大家。（翻攝自Threads）劉涵竹在社群發文求助大家。（翻攝自Threads）

貼文曝光後，引起大批網友留言：「可以報警啊，一定抓的到」、「不要理他回應他就好，因為你生氣有反應他們就越囂張，他們越開心，所以不理會是最好的辦法」、「公開帳號，避免他人受到迫害」。有網友則開玩笑表示：「整理成精華影片，發在P站賺外快」、「跟他說：傷眼睛的事情是需要收費的」、「傳給紅姐」。 

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