WINNER台北場確定！9月重返林口體育館 宋旻浩缺席

宋旻浩(左)將不會隨著WINNER一起來台演出。(翻攝自X)

葉姵妤/核稿編輯

〔記者廖俐惠/綜合報導〕韓國人氣男團WINNER將在9月6日於林口體育館開唱,不過成員宋旻浩因先前兵役爭議纏身,此次演出僅由姜昇潤、金秦禹、李昇勳,讓部分INNER CIRCLE(粉絲名)在開心之餘,不免有些遺憾。

WINNER是YG娛樂旗下的男子團體,在2013年播出的選秀節目《WIN: Who Is Next?》中脫穎而出,並於次年2014年8月以《2014 S/S》出道專輯登場。WINNER 嘗試了嘻哈、acoustic、舞曲、抒情等多樣的風格,拓展了音樂上的版圖。從熱門曲《EMPTY》開始,接連推出《BABY BABY》、《REALLY REALLY》、《LOVE ME LOVE ME》、《EVERYDAY》、《MILLIONS》、《AH YEAH》、《Hold》、《Remember》、《I LOVE U》等歌曲,所有出道以來專輯的主打歌皆登上國內外主要音源排行榜第一名,展現出他們作為全球男子組合的獨特潛力。

WINNER於今年7月底率先於首爾舉辦回歸演唱會,這是繼2022年舉辦的「WINNER 2022 CONCERT [THE CIRCLE]」後,時隔約3年3個月的線下舞台,為了回應粉絲長久以來的等待,並實現成員們渴望與粉絲親自見面的心願,決定舉辦此次演出。

WINNER亞巡台北場將在林口體育館登場。(SHOWOFFICE提供)

透過這次《OUR MOMENT》亞洲演唱會,WINNER將時隔多年再次登台演出,與台灣INNER CIRCLE重逢。為了呈現高完成度的舞台,傾注心血、全力以赴,從舞台設計到演出內容皆親自參與製作,誠意十足。預計將帶來歷年經典代表作,並獻上特別編排的全新舞台,打造一場兼具回憶與驚喜的感動演出。門票將於2025年8月2日上午12:00起,透過遠大售票系統全面開賣,更多活動詳情請關注主辦單位SHOWOFFICE社群。

