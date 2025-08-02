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英國王室遺忘的孩子 解密約翰王子被抹去的童年

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕出生於英國皇室的「約翰王子」約翰·查爾斯·法蘭西斯，是喬治五世與瑪麗皇后的么子，從小就擁有王子的身份與榮耀。然而，他的人生卻遠離皇室童話的光環，自幼被診斷出發展遲緩與神經系統的異常，4歲時首次癲癇發作，讓他缺席了父親的加冕典禮，自此逐漸淡出大眾視線。

英國王室被隱形的王子「約翰·查爾斯·法蘭西斯」（左）、哥哥喬治王子（右）。（翻攝自維基百科）英國王室被隱形的王子「約翰·查爾斯·法蘭西斯」（左）、哥哥喬治王子（右）。（翻攝自維基百科）

隨著身體狀況惡化，約翰王子在1916年被安排前往桑德林漢姆莊園安養，幾乎從王室的公開生活中消失。他的兄姊各自就學或從軍，父母也忙於戰爭事務，讓他在王室成員中顯得格外孤單。

雖然外界看不到他的身影，但母親瑪麗皇后仍心繫愛子，甚至違反王室傳統，開放平民孩童進入莊園陪伴約翰玩耍。這段畫面既溫馨又心碎，成為他短暫人生中唯一的一絲光亮。可惜日後的病情持續惡化，1919年，約翰王子在夢中驟然離世，年僅14歲。

王子離世兩日後，英國《每日鏡報》刊出王室聲明，形容他「離世時微笑如天使」，一時之間輿論譁然，也讓這位從未真正曝光過的王子首度走進大眾視野。而當時長兄愛德華甚至曾冷酷表示，「約翰的存在毫無意義」，多年後才懊悔落淚寫信道歉，讓這段皇室親情顯得更令人不勝唏噓。

約翰王子的故事自2003年被改編成電影《失落的王子》。（翻攝自微博）約翰王子的故事自2003年被改編成電影《失落的王子》。（翻攝自微博）

最後，直到2003年改編電影《失落的王子》上映，約翰王子才被世人重新提起；2008年BBC推出紀錄片《約翰王子：溫莎王朝的悲劇秘密》，揭開這段被皇室塵封的往事。他的一生雖短暫，但背後藏著王室不為人知的柔軟與無奈，也成為娛樂圈與影視創作取材的真實靈感來源。

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