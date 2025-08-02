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SJ、中信兄弟限量球衣搶翻 千名台粉發瘋了：怎能錯過啊

SUPER JUNIOR-D&E應中信兄弟球團邀請，將於明天（3日）在大巨蛋參加中信兄弟K歌主題日，球團甚至推出聯名球衣，今天（2日）開賣，吸引上千人排隊購買，球迷一等就是8個小時，相當有毅力。（讀者提供）SUPER JUNIOR-D&E應中信兄弟球團邀請，將於明天（3日）在大巨蛋參加中信兄弟K歌主題日，球團甚至推出聯名球衣，今天（2日）開賣，吸引上千人排隊購買，球迷一等就是8個小時，相當有毅力。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕SUPER JUNIOR-D&E應中信兄弟球團邀請，將於明天（3日）在大巨蛋參加中信兄弟K歌主題日，球團甚至推出聯名球衣，今天（2日）開賣，吸引上千人排隊購買，球迷一等就是8個小時，相當有毅力。

擁有「百萬球迷」的中信兄弟以及台灣最強的粉絲群體「E.L.F.」竟然推出聯名球衣，中信兄弟雖然代表色是黃色，不過為了配合SJ代表色，球衣以「寶藍色」、「白色」色系為主。消息一出，立刻掀起球迷以及E.L.F.轟動，昨天晚上就有人在大巨蛋排隊，民眾準備墊子、凳子、電風扇備戰，現場十分熱鬧。

SUPER JUNIOR-D&E與中信兄弟聯名推出球衣。（讀者提供）SUPER JUNIOR-D&E與中信兄弟聯名推出球衣。（讀者提供）

球迷兼E.L.F.的小鍾接受本報採訪，透露在開賣之前，現場看起來有1500人在排隊，自己在今天清晨5點到，等了8個小時，終於在下午買到了球衣。她強調這個聯名球衣非買不可，「限量6000件不開放預購，銀赫、東海親自設計，身為象迷跟E.L.F.雙擔怎麼能錯過！」此外，她也請記者轉達：「很滿意這次的活動規劃跟路線。」希望給予工作人員一點肯定。

SUPER JUNIOR-D&E與中信兄弟聯名推出球衣，成為粉絲必買的周邊。（讀者提供）SUPER JUNIOR-D&E與中信兄弟聯名推出球衣，成為粉絲必買的周邊。（讀者提供）

這兩年流行球團邀請韓星來開球或者當表演嘉賓，跨界合作本來是好事，結果卻因為部分粉絲因為只想看偶像，而間接不尊重比賽或者球迷，引起爭議。SJ的粉絲群近期在網路上呼籲粉絲，一起學習選手們的應援，進場一定要尊重比賽以及選手，絕對別反客為主了。

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