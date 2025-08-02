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魏如萱、Ian與若盈三角關係反轉不斷 女星質疑：3人聯手演戲？

魏如萱、Ian與若盈三角關係反轉不斷，讓人霧裡看花。（組合照，翻攝自IG）魏如萱、Ian與若盈三角關係反轉不斷，讓人霧裡看花。（組合照，翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲的金曲歌后魏如萱日前大方認愛小21歲的網紅男友Ian，沒想到才經過5天，男方昨天又被直擊與舊愛若盈騎機車約會，但兩人今（2）日凌晨又公開發聲，證實兩人已恢復朋友關係，劇情不斷翻轉讓人霧裡看花。雙胞胎女星「依依」也關注此事，直言：「搞不好三人聯手演了一齣戲？」。

雙胞胎女星依依直言：「搞不好三人聯手演了一齣戲？」。（翻攝自臉書）雙胞胎女星依依直言：「搞不好三人聯手演了一齣戲？」。（翻攝自臉書）

雙胞胎女星依依今日凌晨在臉書發文表示，今日新聞中有看見網友哀嚎，「讓當初維護若盈的我狠狠被打臉」、「現在知三當三⋯換人了？」、可惡我被她那清純的臉騙了」，許多人認為那些網友終於清醒，不過依依卻直言他們依舊不清醒，反而還是被牽著鼻子走。依依更坦言：「因為事實的真相根本沒有人知道。搞不好三人聯手演了一齣戲？」認為大眾要如何僅靠一點線索就確定真相。

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