杜琪峯向金馬獎致歉！喊話多做一點「完成我的責任」

導演杜琪峯分享拍攝《黑社會》幕後秘辛。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕香港名導杜琪峯今（2）日出席國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」的《黑社會》映後座談，除了表示希望80歲前可以拍攝《黑社會3》，更對於先前答應擔任金馬獎評審團主席，最後請辭感到抱歉，強調「希望可以完成對金馬獎的責任！」在下一場活動上甚至直接說，「明年一定想辦法來金馬獎」，全場影迷當場熱烈歡呼。

電影《黑社會》及續集《黑社會以和為貴》當時同時拍攝，杜琪峯表示，當時他拍攝的原則就是，如果不是兩部一起拍就不拍，「因為故事不夠完整，那個完整度會下降。」他說香港當初是個殖民地，一直都沒有選舉制度，「但諷刺的是，黑社會有，所以是不是一定要有這個制度，是當初拍攝的初衷，開始想的時候的一個idea，在某程度上的一個思想。」

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導演杜琪峯出席《黑社會》映後座談。（記者許世穎攝）

杜琪峯認為，無論是一個國家或一個城市，像香港這樣奇怪的是很少的，「為什麼就香港電影這麼多黑幫呢？因為最高峰有六分之一的人是黑社會成員，有這樣組織的存在，又好多人想要了解，變成香港其中一個特色，影響到香港不同的人跟文化。」

過去杜琪峯也曾參與過其他與黑幫題材有關的電影如《天若有情》（台譯：追夢人），但有別於《黑社會》，他認為有些作品可以以導演出發，有時候則是以觀眾、票房做準則，「有些導演會認為是一個作品、一個文化、一個藝術，但要想為什麼而拍。」

導演杜琪峯今出席《黑社會》映後座談。（記者許世穎攝）

提到《天若有情》，杜琪峯形容就是很純粹的商業電影，不需要有太大的創作包袱，或是藝術與文化的包袱，「我自己拍《黑社會》時，我不想像以前所有人拍黑社會這樣拍，希望拍多點有關香港背景文化的東西，這就和預料的不一樣。」

杜琪峯說當初為了《黑社會》有訪問了很多老一輩的黑社會人士，「很多字頭、地方都有去聊，其實過去很多片打打殺殺拍得像英雄片，其實在我心底黑社會絕對不是英雄，黑社會本質就是偷、搶，人多欺負人少，所有壞事都做，所以我訪問的人都說『這不是黑社會電影啊！』但很多人喜歡是因為片中的人性，還有香港的縮影。」

至於什麼時候拍《黑社會3》？杜琪峯笑說有些話太敏感，「大家自己領略一下，不然我下機就被抓了！」他表示拍完《黑社會以和為貴》5年後就想拍，因為黑社會環境變化很大，「2003碰到SARS，地產只要蓋就有賺，當時就是『誰大誰兇誰正確』！2010年我就算拍了也上不了，可能會涉及官商勾結，那個時代沒人會讓我上映。」

杜琪峯無奈表示，當說道「晚一點拍」就是「晚了」，2015年想拍結果更敏感，2019年就想也不用想了，「現在沒以前那樣暢所欲言，我也都跟年輕一輩的說要聰明點作以前的工作。」更說希望80歲前希望完成第3集，「完成不了，就是天註定！」

最後有觀眾提問他是否還有機會擔任金馬獎評審？杜琪峯當場表示：「其實很對不起金馬獎，答應了我沒來，其實不是我不想來，我不想害到其他人。」他說好很多時候金馬獎在幫助推動電影到國際層面有很多幫助，「希望能為金馬獎多做一點，完成我的責任！」

主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」即日起至9月20日總共放映20部選片，一字排開氣勢十足，堪稱是歷年來銀河映像作品最具規模的主題放映！策展人卓男更強調，影視聽中心的聲光效果一流，「就算第一排的座位，也都很好。」強調本檔節目能無死角體驗銀河映像的魅力，期待影迷在八、九月買票進場。

現在只要加入國家影視聽中心會員，購買會員限定任選6張票990元，單場會員票180元 。另外8月23日（週六）《我左眼見到鬼》的戶外放映，以及9月7日週日《毒戰》映後舉辦的編劇游乃海大師講堂，也同樣不容錯過。更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官方網站查詢。

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