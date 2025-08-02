U12德國小將嗨舉李珠珢應援毛巾 全網虧：小孩哥很懂喔！

韓籍啦啦隊女神李珠珢因跳「三振舞」爆紅。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕U12世界盃棒球賽日前在台灣亞太國際棒球場熱烈開打，儘管遇上突如其來的大雨，但氣氛卻完全沒被澆熄。德國隊小將在賽事暫停期間展現超強自娛能力，竟在場邊揮舞「啦啦隊女神」李珠珢的應援毛巾，隨著應援曲節奏又唱又跳，瞬間成為全場焦點。

這段畫面被緯來體育台鏡頭捕捉後，立刻在社群平台上瘋傳。有網友笑說：「德國小孩哥比我們還懂偶像文化！」、「AI女神實紅」、「小孩哥很懂喔！應援到女神了」。讓人見識到李珠珢的魅力已擴散至國際，不分語言照樣收服人心。

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U12德國小將嗨舉李珠珢應援毛巾。（翻攝自Threads）

而這群小粉絲的熱情也成功吸引到「女神本尊」注意，李珠珢親自在貼文底下留言韓文「哈哈哈」並加上愛心符號，親民回應讓粉絲直呼太可愛。這突如其來的搞笑互動，讓U12瞬間從體育賽事變成跨國追星現場。

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