昔才說不喜歡沈玉琳變瘦 李雅英鬆口內情曝兩人互動

李雅英擔任巧克力店一日店長。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕富邦韓籍啦啦隊女神李雅英今（2）日出席巧克力品牌一日店長，現場擠滿熱情粉絲搶拍。日前她才與沈玉琳一起錄影，如今沈玉琳病倒住院，她也透露當時工作沒察覺沈玉琳異樣，盼對方能夠健康回歸螢光幕前。

沈玉琳本周突然因病住院，傳出因猛爆性肝炎引發腦水腫住入加護病房，不過沈玉琳好友潘若迪日前出面否認，沈玉琳的周邊人對於他的病因三緘其口，僅說狀況穩定，仍在等待報告出爐。

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李雅英擔任巧克力店一日店長。（記者胡舜翔攝）

李雅英日前得知沈玉琳生病消息就有透過經紀人傳訊關心，盼他趕快好起來，提到前陣子一起錄影時，沈玉琳還是一如往常很照顧大家，李雅英也說之前雖在節目上脫口不喜歡沈玉琳變瘦、會讓她看起來很大隻，但當時只是開玩笑，知道沈玉琳是為了健康瘦身的，「玉琳哥錄影時都會鼓勵大家，感覺沒有什麼太大不同，所以聽到他生病很驚訝，不過因為（芽芽聲明）已經有說他會好起來，希望大家就可以像我一樣，好好等玉琳哥回來。」

李雅英擔任巧克力店一日店長。（記者胡舜翔攝）

而下周就是父親節，李雅英在台灣仍有行程，笑說當天會想著爸爸一起過，至於月底的七夕，是否會希望有白馬王子出現？李雅英則說自己在等當兵的許光漢，一脫口還馬上說對不起，深怕玩笑話會讓許光漢嚇到，反應相當可愛。

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