謝和弦判賠39萬！宣布不唱《夠愛》 點名曾沛慈、汪東城

謝和弦（左）及經紀人兼妻子陳緗妮。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕謝和弦因改編演唱《終極一家》插曲《夠愛》，並上傳新版本《夠愛2.0》至YouTube，遭作曲人陳德修提告侵權，纏訟四年後，最高法院近日駁回上訴，全案定讞。根據判決，謝和弦需賠償14萬元，其所屬馬槽音樂公司也須賠償25萬元。

對此，馬槽音樂透過聲明，表示尊重司法判決，並強調謝和弦除了為《夠愛》填詞，也曾參與旋律創作，如今卻因當年特殊的合約狀況，導致與這首作品疏遠，「反而其他歌手接連在各大場合公開演唱，身為原唱者的謝和弦卻無法演唱，這不僅讓樂迷感到失望，也顯得相當諷刺。」他們也表示，謝和弦未來將不再演唱《夠愛》。

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聲明中重申，馬槽音樂自2021年10月31日起，已停止授權《夠愛》歌詞的所有使用，包括公開演出、播送與傳輸等。公司也藉此呼籲年輕音樂人：「創作應該是快樂的，但詞曲版權的歸屬必須釐清，才能真正保護自己的創作。」

謝和弦的經紀人兼妻子陳緗妮也透露，當年謝和弦拒絕簽署可米音樂提供的無償授權合約，因此《夠愛》的作詞版權始終掌握在謝和弦本人手中。

她也回應網友，目前許多公開演出或改編版本並未取得書面授權，包括汪東城與曾沛慈的演出，僅曾沛慈曾在亞神唱片時期向謝和弦申請過一次授權。對於其他未經授權的使用情形，馬槽音樂將委由律師處理。

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