直擊濱崎步上班路！百名粉絲冒雨死守飯店 天后開車窗揮手超暖

濱崎步搖下車窗與粉絲揮手。（記者王文麟攝）

〔記者王文麟、廖俐惠／台北報導〕「日本流行女皇」濱崎步暌違17年再度來台舉行專場，昨天（1日）起在台北小巨蛋連唱兩天，她位於台北下塌的飯店這幾天擠滿了人潮，今天大約有100名歌迷風雨無阻，只為一睹偶像風采。

濱崎步此次下榻飯店為中山區的知名酒店，是日韓明星來台住宿首選之一，濱崎步自上月30日抵台後，飯店外總有不少粉絲在等候。今天是濱崎步演唱會的第二天，也是最後一場演出，一大早就有眾多歌迷聚集在飯店樓下，偏偏近日天氣多變，早上出大太陽，下午卻出現傾盆大雨，不過歌迷仍風雨無阻，就是要接到濱崎步的上班路。

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濱崎步在下午步出飯店大廳，搭車前往下一個行程。（記者王文麟攝）

大約在下午2時許，濱崎步終於步出飯店，她戴著頭巾、一頂草帽以及大大的墨鏡，儘管看似尚未完妝，不過濱崎步仍露出笑容與粉絲揮手，在上車後也搖下車窗問候大家，不讓粉絲們白等。天后親和力十足，這幾天都大方幫粉絲簽名甚至擁抱，展現溫暖的一面。

濱崎步此次演唱會上換穿8套衣服，展現百變女王風範，包含安可帶來22首夯曲，數度嗨翻現場上萬名粉絲。

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