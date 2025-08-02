家寧媽逆襲奪回千萬資產？ 法律名師嘆：背後恐有高人布局

Andy（左）與家寧（右）分手後完全撕破臉。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber情侶檔「眾量級」分手後爭議不斷，焦點已從感情糾紛延燒至龐大的金流戰。經過檢警調查發現，家寧母親曾淑惠涉侵占頻道收益超過四千萬元，全家一併被起訴，引起輿論譁然。但最新判決出爐，高等法院竟判定曾家有權取回千萬資產，讓網友瞬間質疑背後是否有強力法律支援。

然而，法律名師廖震在分析判決書影片中指出張家在抗告中掌握許多法律細節，甚至用詞精準到「不像一般人寫得出來」，懷疑背後早有專業團隊全程操盤，「像是背後有高人布局」。

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法律名師廖震在頻道上分析判決書內容。（翻攝自YouTube）

雖然抗告結果並非全面勝訴，但成功從原本近三千萬的凍結資產中解套大筆金額，顯示張家在資產保全方面策略得宜。廖震也提醒，若Andy想透過民事訴訟追討，未來得面對更棘手的法律攻堅，他建議Andy一定得備妥專業律師團隊應對。

在法律交鋒火熱之際，家寧昨（2）日釋出新片「真相第三集－香水玫瑰」，影片不談金流，而是重現兩人昔日的感情爭執，包括抓姦現場的細節，直指Andy對她不忠。沒想到，反被網友批評避重就輕，未正面解釋財務爭議，甚至被質疑是在「轉移焦點」，掀起新一波網路論戰。

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