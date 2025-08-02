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娛樂 電視

魏如萱陷三角戀…前夫被問「她愛上大學生」 隆宸翰反應曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕金曲歌后魏如萱日前認愛小21歲的網紅Ian，外界質疑她介入Ian與前女友若盈的戀情，捲入三角戀爭議，昨Ian與若盈被拍到親密同框，後又雙雙發聲明證實已分手，讓人霧裡看花。風波仍持續延燒，近日有網友到魏如萱前夫隆宸翰的IG留言詢問「知道前妻喜歡上大學生有什麼想法？」他未作回應，選擇保持低調。而他目前沒有經紀公司，所有經紀事務都由他自己處理。

魏如萱（左）、隆宸翰2022年宣布離婚。（資料照，好多音樂提供）魏如萱（左）、隆宸翰2022年宣布離婚。（資料照，好多音樂提供）

隆宸翰的最新貼文是7月11日發的，他分享吳建豪、安志杰主演的新劇《赴湯蹈火》宣傳照，表示「老友的戲！好期待！」下方有網友詢問「知道前妻喜歡上大學生有什麼想法？」他未作回應。

魏如萱與隆宸翰2012年因合作音樂劇《地下鐵》結緣，2018年結婚，同年迎來兒子Louis。婚後兩人感情逐漸生變，自2021年起屢傳分居，IG互相取消追蹤也引發外界關注，這段婚姻在2022年10月正式宣布離婚，外界普遍認為與家務與經濟壓力有關。當時雙方透過經紀人強調，將以父母身分繼續共同陪伴孩子成長，並否認任何緋聞與不實傳言。

有網友詢問隆宸翰「知道前妻喜歡上大學生有什麼想法？」他未作回應。（翻攝自IG）有網友詢問隆宸翰「知道前妻喜歡上大學生有什麼想法？」他未作回應。（翻攝自IG）

2023年5月隆宸翰曬出與藤岡靛一同現身魏如萱小巨蛋演唱會的合照，還誇前妻「還是超讚的」，儘管婚姻走到盡頭，兩人關係仍和諧。

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