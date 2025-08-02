AKIRA師弟毆打司機拖4個月才爆出 網疑：公司只想省事

AKIRA（左）同門師弟今市隆二（右）酒後痛毆計程車司機。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本娛樂公司LDH旗下男團「三代目J SOUL BROTHERS」的成員今市隆二，最近形象深受重創。日媒揭露他早在4月間就因涉嫌恐嚇與動手攻擊計程車司機被警方送辦，但事件直到近期才曝光，引起各界譁然。

根據日媒《朝日新聞》報導，當天今市隆二疑似酒後情緒失控，搭車途中不但出言威脅司機性命，甚至還拉扯對方手臂，連車內的壓克力隔板也遭到破壞。雖然司機身體無礙，但受訪時坦言：「精神與心靈都飽受煎熬」，直呼從沒遇過這麼危險的乘客。

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事發至今已過4個月，所屬公司LDH近日才對外說明表示，「今市隆二目前正被要求暫停活動並進行深刻反省，薪資也全數歸還。」然而，網路上有多數人質疑公司有意壓下風波，認為處理態度過於消極、不重視。

事件爆發後，社群上掀起「退團潮」，紛紛喊話：「不只要反省，道德感已經低到該退圈了」。「三代目J SOUL BROTHERS」如今因今市隆二的失控行為陷入爭議，與同門師兄AKIRA的穩重形象形成強烈對比。

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