「蕭查某」爆紅橫掃金曲獎！李竺芯遭爆婉拒活動 秘辛曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕新科金曲歌后李竺芯以《Suí 水》在本屆金曲獎打響知名度，昨（1日）與專輯製作人「baby老師」鍾興民一同回到家鄉台南，接受市府頒發的紅榜肯定。由文化局長黃雅玲主持表揚，肯定兩位台南之光音樂人，將台南深厚的文化底蘊轉化為感動人心的聲音，在音樂舞台上持續發光發熱。

李竺芯近期參與的活動，多以協助農民推廣農產品銷售為主。（宸熙娛樂提供）

李竺芯感動表示，最開心的是能與自己的恩師一同獲獎。師徒倆非常有緣分，也都熱愛土地與生活，「種菜、種花、施肥與創作」是他們的日常。在金曲獎的光環下，她仍不忘回歸自我本心，用最真實的生活創作音樂。

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李竺芯的音樂才華被金曲評審看見，而她在領獎時自封「蕭查某」，充滿話題引發熱烈討論。其實她在鍍金後邀約不斷，經紀人卻透露，她婉拒了大量商業邀約，選擇回歸正常生活節奏，除了閉關創作、償還過往答應的「歌債」外，仍持續維持著自己的生活步調。

鍾興民與李竺芯獲頒台南市政府紅榜表揚。（宸熙娛樂提供）

近期她參與的活動，多以協助農民推廣農產品銷售為主，或是得獎前就已承諾的演出。得獎後首場活動為「台日大港水果祭」，她不僅演唱、推銷水果，甚至還忍不住大肆採購各式農產品帶回家，更特別買了水蜜桃，從高雄帶回台北送給鍾興民老師，笑說：「要讓老師甜甜嘴，繼續幫我把關音樂！」

一切都儘量親力親為的李竺芯，即使獲獎後仍秉持原則，對於終於問世的《Suí 水》實體專輯CD，也採預購表單登記方式，確認數量後再印製寄出。截至目前預購已突破2000張，她與鍾興民老師始終堅持「環保不浪費」理念，希望每一張CD都有真正喜愛聆聽、珍藏的主人，按實際數量製作，不留庫存。

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