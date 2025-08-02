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娛樂 電視

巫啟賢曝接劉文正電話「以為是詐騙」 罕上節目開唱全靠白冰冰纏功

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週主題「送給爸爸最愛的金曲榜」向天下所有爸爸致敬，特別邀來巫啟賢擔任嘉賓。白冰冰也爆笑透露當時邀到巫啟賢上節目的原因。

白冰冰提到能邀請到這位在全世界巡迴演出的華語天王，是因為搭飛機時遇到，白冰冰笑說當時一看到他超激動，也不管是在機場，直接對巫啟賢唱又喊：「我需要你、我愛你」，讓剛下飛機的巫啟賢驚嚇不已還問白冰冰：「冰姐妳到底要做什麼？」，白冰冰笑說當時直接抱住他邀請來上節目才答應的，陽帆說鮮少看到他上電視通告的他，原來是因為冰姐的「纏功」才來。

巫啟賢在節目開唱。（民視提供）巫啟賢在節目開唱。（民視提供）

白冰冰節目中牽著巫啟賢的手說：「他是我爸爸最愛的男歌手」，語畢白冰冰還說要替白爸爸親他一下，讓現場全場笑翻。

提到父親節印象深刻的事情，巫啟賢難得提到二個差了6歲的寶貝女兒，大女兒巫詠歡已經在做音樂寫歌了，而且已經在巫啟賢迴演唱會擔任演唱嘉賓，讓白冰冰笑說應該邀請她一起來，巫啟賢幽默回應說有預算我幫妳邀請。

陽帆（左起）、巫啟賢、白冰冰。（民視提供）陽帆（左起）、巫啟賢、白冰冰。（民視提供）

聊起師父劉文正發掘他的當年趣事，巫啟賢說剛出道21歲時，劉文正聽說新加坡有這位歌手寫歌寫得不錯，特地飛到新加坡還親自打電給巫啟賢說：「我是劉文正。」巫啟賢以為接到詐騙電話回：「我是費玉清。」後來聽一聽才發現是本尊，巫啟賢說當時拿著一把吉他就到飯店見偶像，門鈴一按果然應門真的是巨星劉文正本尊，讓他緊張又興奮，巫啟賢說：「當時劉文正要我唱3首歌來聽，我坐地下一口氣唱了30首」，深怕被劉文正喊停就全力發揮，劉文正欣賞他拚命的性格，還希望帶他到台灣發展。

巫啟賢提到，當時劉文正表明誠意還直接開支票買下他3首歌，拿到支票讓巫啟賢興奮問劉文正說可以離開了嗎？因為怕銀行要關門了，難得看到巫啟賢可愛的一面，也讓全場大笑。

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