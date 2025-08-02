晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不倫已婚富二代竟是編故事？小龍女柳柳喊告 網友道歉：只是太愛妳

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕職棒味全龍啦啦隊成員「柳柳」柳昕妤，近日無端捲入桃色風暴，有名網友在社群平台爆料，她與已婚富二代有曖昧，甚至傳出兩人曾私下出遊，引發網路議論。

柳柳隸屬於職棒味全龍啦啦隊。（翻攝自IG）柳柳隸屬於職棒味全龍啦啦隊。（翻攝自IG）

爆料最初發布在Threads，帳號自稱「永遠守護在柳柳身邊的人」的網友情緒崩潰發文，指控她疑似介入富二代的婚姻，還貼出一段對話截圖，指控她與男方一同出國貼文也迅速在網路上發酵。

面對風波，柳柳今（2）日凌晨隨即透過律師發聲明反駁，強調與該男子無任何曖昧往來，更無私下旅遊，並指出網路上流傳的內容全是惡意捏造，已對她名譽嚴重傷害。

柳柳曬出聲明提告。（翻攝自IG）柳柳曬出聲明提告。（翻攝自IG）

未料，爆料者突在今早改變態度，以本名發文道歉，坦白是因過度迷戀柳柳才胡亂編故事，希望能獲得本人原諒。貼文迅速湧入大批網友謾罵：「早知如此，何必當初」、「無端惹事，支持柳柳告到底。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中