不倫已婚富二代竟是編故事？小龍女柳柳喊告 網友道歉：只是太愛妳

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕職棒味全龍啦啦隊成員「柳柳」柳昕妤，近日無端捲入桃色風暴，有名網友在社群平台爆料，她與已婚富二代有曖昧，甚至傳出兩人曾私下出遊，引發網路議論。

柳柳隸屬於職棒味全龍啦啦隊。（翻攝自IG）

爆料最初發布在Threads，帳號自稱「永遠守護在柳柳身邊的人」的網友情緒崩潰發文，指控她疑似介入富二代的婚姻，還貼出一段對話截圖，指控她與男方一同出國，貼文也迅速在網路上發酵。

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面對風波，柳柳今（2）日凌晨隨即透過律師發聲明反駁，強調與該男子無任何曖昧往來，更無私下旅遊，並指出網路上流傳的內容全是惡意捏造，已對她名譽嚴重傷害。

柳柳曬出聲明提告。（翻攝自IG）

未料，爆料者突在今早改變態度，以本名發文道歉，坦白是因過度迷戀柳柳才胡亂編故事，希望能獲得本人原諒。貼文迅速湧入大批網友謾罵：「早知如此，何必當初」、「無端惹事，支持柳柳告到底。」

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