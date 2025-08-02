連千毅成過去式？辣模翁子涵送車給爸 女兒力爆棚

人氣網紅翁子涵。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾因與連千毅合體直播賣遊艇而引發話題的網紅翁子涵，昨（2）日晚間罕見於IG進行直播，吸引超過10萬人同步收看，人氣依舊火熱。這回她沒有展示性感穿搭及火辣身材，而是準備一場感動人心的家庭企劃，成為網友討論焦點。

她在直播中一派自然親切，絲毫沒有距離感，更分享即將「給爸爸的驚喜行程」幕後花絮。原來某天她先以吃大腸麵線為藉口，把爸爸帶出門，接著一路引導他走進車廠展間，並在毫無預警的情況下，遞上車鑰匙與訂製車牌。當下爸爸難掩震驚與感動，最後哽咽笑說：「還是女兒貼心。」

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翁子涵的父親收到車子非常感動，當下驚訝到無法言語。（翻攝自IG）

翁子涵也趁直播時間談及自己的成長歷程，感性透露：「我爸是個不擅言詞的人，但我知道，這些年他一直默默守護著我。這一次換我給他驚喜。」這番話讓不少觀眾直呼感動，讚她不只外貌亮眼，內心也滿是溫柔孝心。

翁子涵近年逐漸轉向幕後，投身音樂領域，專注於DJ演出與公益活動。她坦言，未來不再以商演為目標，希望藉由音樂把愛與善意傳遞出去。而這次為父親精心準備的新車，更是她對爸爸最真誠的感謝。

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