劉書宏斷了舊情！認「結束18年關係」超勇敢

〔記者蕭方綺／台北報導〕丁寧在夯劇《拜六禮拜》中接班家中水電行，該劇這週日將播出完結篇，在最新預告裡，她終於被師父認可能獨立接案，但她與劉冠宏的「激情」初戀卻被批踢踢台劇版網友評為「兩個不會談戀愛的人談戀愛」，也讓好姊妹孫淑媚憂心勸說：「你不要愛一個人，愛到連自己是誰都不知道。」

劉書宏在《拜六禮拜》中，回家繼承葡萄酒事業。（公視台語台、華視提供）

戲外非常勇於做自己的丁寧分享近期勇敢的事，「勇氣這件事情對我來說好像是家常便飯，人要不斷去面對恐懼才有機會走到更寬更遠的地方。」她指出六月中去澎湖海泳，雖然她平常游泳游得不錯，但很怕海泳，所以當泳渡澎湖灣的主辦單位找她代言，她二話不說就答應了。她說：「因為來到你面前的就是你該學習的，就面對吧！」

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不讓丁寧的豁達專美於前，劉書宏也坦率表示：「最近最有勇氣的一件事，就是我結束了18年的合作關係，還有放下了上一段感情。」

丁寧在《拜六禮拜》中接班水電行，終於被認可能獨立接案。（公視台語台、華視提供）

《拜六禮拜》不只廣受觀眾好評，同時讓劇中的實力派演員們摸索出全新的表演方式。丁寧指出自己雖然十分熱愛演戲，卻從來不知道演戲可以好玩到這種程度，非常享受其中，透過影像看到自己的行為模式，好像把自己卡住的地方也看得更清楚了。

劉書宏頗有同感的說：「這是一部讓我很放鬆、很做我自己，然後很享受角色的一部戲。」他指出以往常飾演的角色與外在條件相近，像是檢察官或者是富二代，這回是他第一次嘗試演一個超齡的角色。

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