揭露台師大女足抽血案退隊！簡奇陞動向曝 盼再回學界

〔記者林欣穎／台北報導〕台師大女足抽血案吹哨者簡奇陞日前接受鏡新聞​《少年新聞週記》主持人周瑜茹專訪。侃侃道來分享她如何從這場風暴中走出來的心路歷程，以及重申教育的初衷與個人的理想。簡奇陞強調：「教育從來不是替代品，而是我真正熱愛並擅長的事。」而且她不只想成為「一個溫暖的老師」，更希望20年後能回到學界，成為「老師的老師」。

簡奇陞回憶從第一次站上立法院記者會，面對鏡頭與眾多麥克風的緊張，到侃侃而談地回應媒體提問，她坦言：「當然會緊張，腳還會抖，但我知道我要沉穩，因為我要說的話值得被聽見。」她笑說如今的口條與台風，都是被記者「訓練」出來的，並感謝台師大課堂上，國文老師徐國能、戲劇老師馮翊綱與口語表達課程對她的啟發與訓練。

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簡奇陞對於一路走來的教育信念從未動搖。（鏡電視提供）

簡奇陞提到退隊風波之後，她選擇轉身投入高空繩索工程的副業，也因為去租借工具，因緣際會在途中幫助了一位疑似迷路的伯伯。這段插曲，讓她回想起母親常說的那句「比上不足、比下有餘」：「我以前很恨這句話，但那一刻我終於懂了，就是即使我跌倒了，我還有餘裕去幫助別人。」

對於一路走來的教育信念，簡奇陞表示從未動搖。「國小時覺得老師是超人；國中時覺得老師能接住我；高中老師引導我找方向；到現在，我想成為一位可以啟迪民智的老師。」她不只想成為「一個溫暖的老師」，更希望20年後能回到學界，成為「老師的老師」，用乘法效應影響更多未來的教育者：「能力到了才有辦法做，能力不到都是白談。」

簡奇陞也特別想對青少年說：「你們是真性情，不是叛逆。每個人都想被看見、被理解。希望你們學會分辨什麼是批評，什麼是建議。別被世界定義，要自己定義自己。」訪談最後，當被問及是否仍想當「普通人」時，簡奇陞笑說：「當老師的老師也是普通人啊，只是更厲害的普通人。」

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