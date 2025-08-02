王凈中國拍電影！搭檔《如懿傳》男星屈楚蕭 上海盛大開鏡

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《夢中人》昨天（1日）在中國上海開鏡，編導是曾經執導過《天黑請閉眼》、《無聲》的柯貞年，女主角則是王淨，搭上中國30歲男星屈楚蕭，引發熱烈討論。

王凈攜手台灣導演柯貞年，前往中國拍攝電影《夢中人》。（翻攝自微博）

據中國國家電影局資料指出，中國劇情片《夢中人》由青島萬悟指南文化傳媒有限公司製作，該片故事講述他們在彼此最狼狽的時刻相遇，在那間世界最悲慘的酒吧，滿懷演員夢的社畜宋曜文，陰差陽錯結識了寂寂無名的脫口秀演員崔燦。相看兩相厭的男女，怎麼也沒料到，未來會成為相惜的親密夥伴。

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中國國家電影局網站上可看得到《夢中人》的相關資訊。（翻攝自微博）

該片在昨天於上海開鏡，導演柯貞年、演員王淨、屈楚蕭一同拿著紅包祝開機大吉，大約將拍攝1個半月。屈楚蕭在中國擁有高人氣，曾經演過《如懿傳》五阿哥永琪，在曾於坎城影展播放的電影《燃冬》中與周冬雨、劉昊然等人有精彩的對手戲，還與劉德華演過電影《危機航線》，作品量不少。

中國男星屈楚蕭因演過《如懿傳》被台灣人熟知。（翻攝自微博）

王凈在台深受歡迎。（翻攝自微博）

至於27歲的王凈想必台灣人都不陌生，曾憑藉著《返校》獲封北影影后，接著演出電影《瀑布》、《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《周處除三害》、《鬼才之道》、戲劇《人選之人-造浪者》，參演的作品幾乎都具有話題性且賣座。戲外她的感情生活也受矚，曾與王柏傑、宋柏緯有過戀情，現在則是與曹佑寧穩定交往，受到大家祝福。

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