鍾欣凌「前夫收回房子」被迫離家 意外逆襲翻身

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌演出的夯劇《拜六禮拜》週日將迎來完結篇，她劇中因前夫收回房子，被迫離開舒適圈，卻也重拾讀書夢想，在最新一集預告中報名補習班準備考試，並承諾自己會「好好過我的人生，不會讓你們失望」。

《拜六禮拜》將在本周日迎來完結篇。（公視台語台、華視提供）

戲外的鍾欣凌也勇氣十足，她自曝年輕時常背起行囊說走就走：「例如想去紐約看舞台劇，我就一個人待在當地兩個星期，後來想去冷冷的地方，就一個人去多倫多。我30歲時還滿享受這種小小的擔憂跟冒險，但還是要去安全的國家。」

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而鍾欣凌在戲裡的初戀情人李李仁提到勇氣，則搞笑自我調侃：「最近最有勇氣的就是同時軋了三部戲，這是非常需要勇氣和體力的。」

李李仁最近軋三部戲，自我調侃這非常需要勇氣和體力。（公視台語台、華視提供）

此外，讓網友臉紅心跳的「豪豪」連晨翔因捲入暴力事件推開孫淑媚，也在預告中霸氣承諾：「以後有什麼事，不管是好的、壞的，我都不會放棄！」讓孫淑媚笑得很幸福。

鍾欣凌在《拜六禮拜》劇中重拾讀書夢想。（公視台語台、華視提供）

現實生活中，連晨翔認為自己最近最有勇氣的事，除了為杜導上一部戲胖了20公斤，以及本劇挑戰飾演拳擊教練外，莫過於與大眾分享自己的人生大事。孫淑媚則坦言：「小時候就是想當歌手 成為歌手後又會想做更多沒嘗試過的工作 希望之後的角色能一一幫我圓夢。」

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