魏如萱新歡遭圍剿！街頭幽會舊愛全被拍 「吊飾露餡」3人時間線大亂

〔記者邱奕欽／台北報導〕42歲金曲歌后「娃娃」魏如萱認愛小21歲男網紅Ian，隨後卻被爆介入19歲女網紅若盈「處在冷靜期」的感情；21歲Ian則遊走在2名女人之間，昨（1日）不僅被拍到與舊愛若盈騎車同遊台北街頭，更被發現背包上竟還掛著與魏如萱一同觀展時購買的「奈良美智展限定吊飾」，卻於深夜突然發文宣布與若盈「已是朋友」證實分手，時間線錯綜複雜，遭火大的網友們群起圍剿撻伐。

魏如萱（左起）遭爆介入Ian與若盈的感情。（組合照，翻攝自IG）

魏如萱上月28日透過經紀人認愛Ian後，引發一連串感情風波，2人曾被目擊現身新北金瓜石，甜蜜牽手參觀奈良美智展，期間魏如萱還親暱緊貼靠在Ian背上，互動毫不避諱像極熱戀情侶，引爆外界質疑「情史重疊」、「年齡差過大」。隨著若盈跳出來反擊「雙方仍在冷靜期」，3人之間的關係變得更加撲朔迷離，外界甚至是霧裡看花，完全摸不著頭緒。

請繼續往下閱讀...

Ian與若盈騎車共遊，被抓包吊飾是與魏如萱一起看展時買的周邊。（組合照，網友Shellyfu0825授權提供）

豈料，Ian昨日還被民眾直擊在北市大同區民生西路往大稻埕碼頭方向，與若盈騎乘機車共同出遊，雙方宛如情侶復合般互動自然，不料幾小時後卻又同步在社群發文澄清，目前已是朋友關係，證實分手消息。然而，最引起討論的卻是，Ian包包上的吊飾，被抓包正是先前與魏如萱逛展時購買的限定周邊，3個人之間的關係及時間軸如墮煙海，網友們更是氣炸群起圍剿Ian，「扯到不行就是個渣男」、「最有問題的根本就是男的！」、「男方到現在都在躲，爛到有剩！」、「這種男人到底有什麼好爭？我看不懂。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法