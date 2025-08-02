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娛樂 音樂

2NE1、ZICO全來了！韓國大勢女團搶先造訪台灣

〔記者陽昕翰／台北報導〕Baby DONT Cry日前登上Hit Fm聯播網節目《耐玩DJ》，成員Yihyun、Kumi、Mia、Beni首度合體來台宣傳，8月10日將在台中參加「K*Pop Masterz 2025 In Taiwan」演唱會。

團名「Baby DONT Cry」象徵她們雖然年輕，卻不畏挑戰、不輕易流淚，要勇敢面對世界。

大勢新女團Baby DONT Cry錄製電台節目宣傳。（Hit Fm提供）大勢新女團Baby DONT Cry錄製電台節目宣傳。（Hit Fm提供）

在節目中，主持人Bryan問到「誰最愛哭？」三位成員不約而同指向隊長Yihyun。Yihyun坦言：「可能是因為當隊長壓力比較大，有時候會忍不住，但很多時候其實是『笑到哭』啦！」Beni笑說：「我們其實比起哭，更多時候是在笑！」主持人也表示，偶爾流淚沒關係，真性情才迷人。

Mia分享，大家成為練習生的時間不盡相同，但年紀相仿、目標一致，「我們在練習室裡流的更多是汗水不是眼淚，因為一想到可以站上舞台就很興奮！」Kumi則說：「這次來台演出真的很開心，希望大家看到我們的表演會耳目一新，也期待有一天能辦屬於我們自己的台北演唱會！」

「K*Pop Masterz 2025 In Taiwan」演唱會將在台中登場，卡司包括嘻哈天王ZICO、性感女神SUNMI（宣美）、金曲製造機CRUSH、傳奇女團2NE1等頂尖歌手，Baby DONT Cry作為唯一新生代代表受邀登台，出道不到兩個月就站上大型海外舞台，備受各界矚目。

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