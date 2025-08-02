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娛樂 音樂

超中二！獨立樂團「粗大Band」這樣念 遭前輩建議改名

〔記者陽昕翰／台北報導〕獨立樂團「粗大Band」邁入第11年，回顧當年成團，總被親友、前輩建議改名，主唱老盧笑說：「這名字是我們初代團員一致投票決定的，雖然中二又惹人莞爾，但也代表我們心中那一點叛逆與浪漫。」

由主唱老盧、吉他手建龍、貝斯手羊羊及鼓手倪倪組成的「粗大Band」，推出全新專輯《星電感 in》，將於9月13日舉辦「WELCOME TO MY PLANET｜粗大Band 11週年專場演唱會」，地點選在台北南港LEGACY TERA。

粗大Band迎接11週年推出新專輯，還要舉辦演唱會。（粗大Band提供）粗大Band迎接11週年推出新專輯，還要舉辦演唱會。（粗大Band提供）

主唱老盧預告：「這次不只全面改編曲目，還把大家敲碗很久卻沒聽到的冷門曲通通搬上舞台，當然還有意想不到的神秘嘉賓助陣！」

團員近來更積極健身，打算在現場大秀肌肉回饋粉絲，吉他手建龍笑說：「要脫我沒問題啦，就怕經紀人會氣瘋，還怕肌肉不夠大反掉粉！」主唱老盧還放話：「演唱會一完售，我就先曬肌當祭品！」

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