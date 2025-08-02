《蜘蛛人4》才開拍先曝預告 「重生日」新戰袍讓影迷偷瞄9秒

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由湯姆霍蘭德回歸演出的第4部蜘蛛人個人電影《蜘蛛人：重生日》已正式於每年8月1日的「蜘蛛人日」宣布開拍，發行該片的索尼影業也曝光全新9秒鐘的「戰袍預告」。

「重生日」（BRAND NEW DAY），為湯姆主演繼返校日、離家日、無家日之後的新作。他先前也表示，《無家日》的結局給大家留下了一個巨大的懸念，「所以《蜘蛛人：重生日》將是一個全新的開始。」

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湯姆霍蘭德回歸演出《蜘蛛人：重生日》已正式開拍。（資料照，索尼影業提供）

該片將由《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓執導，據悉將回歸「街頭風格」，更徹底擁抱老派拍片方式，真正到實景去拍攝，湯姆也曾說「我們會從格拉斯哥開拍，準備在那裡的街頭搭建一個超大場面。」

飾演彼得帕克女友「MJ」的辛蒂亞以及飾演「奈德」的雅各布貝塔隆也將回歸演出，《怪奇物語》女星莎蒂辛克也加入演員陣容；強柏恩瑟飾演的「制裁者」繼在影集《夜魔俠：重生》現身後，將再度披掛上陣。《蜘蛛人：重生日》將於2026年7月全球上映。

《蜘蛛人：重生日》戰袍9秒預告：

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