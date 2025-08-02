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娛樂 最新消息

《慾望城市》凱莉掰掰！華麗下半場確定第三季劃下句點

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕《慾望城市》延續影集《慾望城市：華麗下半場》的節目統籌、編劇與導演麥可派屈克金1日透過社群媒體正式宣布，第三季將會是最終季，宛如該劇原文「And just like that…」（就這樣…），凱莉布萊蕭的故事即將劃下句點。

《慾望城市：華麗下半場》將於第三季劃下句點。（資料照，HBO Max提供）《慾望城市：華麗下半場》將於第三季劃下句點。（資料照，HBO Max提供）

金寫道：「就這樣…《慾望城市》宇宙的延伸篇章將迎來終點。當我寫到《華麗下半場》第三季最後一集時，我突然明白，這或許正是最完美的收尾時刻。於是我與莎拉潔西卡派克、HBO節目總監凱西布洛伊斯和莎拉奧布瑞一同決定，今年就以第三季作為這部熱門影集的終章。」

辛西亞尼克森（左起）、莎拉潔西卡派克、克莉絲汀戴維斯回歸演出《慾望城市：華麗下半場》。（資料照，HBO Max提供）辛西亞尼克森（左起）、莎拉潔西卡派克、克莉絲汀戴維斯回歸演出《慾望城市：華麗下半場》。（資料照，HBO Max提供）

他表示，他們將原本的10集擴充為12集，以雙集大結局收尾，「SJP（莎拉潔西卡派克）和我之所以拖到現在才宣布這項消息，是因為我們不想讓『最終季』的標籤搶走觀眾欣賞本季樂趣的風采。我們滿懷感激，謝謝多年來願意讓這些角色走進你們家庭與內心的所有觀眾。」

原版《慾望城市》影集於1998年在HBO開播，共播出6季，並推出兩部大銀幕電影版。《華麗下半場》作為其直接續作，2021年於HBO Max首播，也是繼2013年兩季前傳影集《凱莉日記》後的第二部衍生作品。

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