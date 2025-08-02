真實醫護噩夢搬上大銀幕！名導揭露醫療崩壞下的極限求生

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕曾代表瑞士參加奧斯卡最佳國際電影的名導佩特拉沃爾普最新作品《失控夜班》，堪稱2025年最令人窒息的醫療劇情電影。透過一名年輕護士用一個深夜值班的故事，揭露醫療體系長期人力不足、資源枯竭的真實危機。

該片不僅在柏林影展全球首映時引發熱烈討論，更在今年於德語系國家擊敗多部商業大片，成為年度最具話題的醫療電影，在觀眾口碑零負評情形下，不僅於本國瑞士奪下新片票房冠軍更一舉獲得破億票房好成績。

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《失控夜班》揭露醫療體系長期人力不足、資源枯竭的真實危機。（光年提供）

曾演出奧斯卡最佳國際電影入圍片《失控教室》的德國影后萊奧妮貝內施飾演故事主角芙蘿拉，原本平凡的夜班，因同事臨時請假導致人手嚴重短缺，病房內接連出現病危的年輕母親、等待診斷的老人，以及要求嚴苛的私人病患，芙蘿拉必須一人承擔多重醫療任務，隨時面臨病患生命危急的抉擇。

當一個致命錯誤差點釀成悲劇時，這場深夜值班成為她職涯最驚心動魄的極限挑戰。導演表示這部靈感來自她長期與護理師室友同住，親眼見證醫護人員日復一日被迫在壓力下燃燒生命，卻長期被社會忽視。

導演同時參考在德國引起話題的前護理師瑪德琳卡維拉格的暢銷自傳小說，並邀請作家本人來親自協力編劇。當他們倆人共同完成這部劇本時，連協力編劇瑪德琳卡維拉格本人都表示：「我讀到第一章就心跳加速，這不像紀實，更像一部驚悚片。但同時這部片是我送給所有醫護人員的一封情書。」

《失控夜班》在柏林影展全球首映時，引發熱烈討論。（光年提供）

電影今年在柏林影展特別單元世界首映，導演特別邀請多位現役護士身著制服踏上紅毯，並在映後登台接受全場起立鼓掌致敬。首映當日，不少醫護舉起「#我們都是芙蘿拉（#wirsindfloria）」標語，呼籲改善醫護勞動條件。

德國護理專業協會代表都在看完電影後感動落淚：「片中很多場景就是我們每天經歷的惡性循環。」而在今年2月，電影在瑞士及德國上映後，迅速掀起歐洲醫療改革的輿論風暴。專家指出，到本世紀末全球恐面臨高達 1300 萬名護士短缺危機，而片中僅一個夜班的故事，已赤裸展現醫療崩潰的真實面貌。

導演表示：「護理師工作極度複雜且情感負荷沉重，但卻在社會中被嚴重低估，這是一個八成從業者為女性卻被忽視的行業。」《失控夜班》將於8月29日搶先全亞洲正式上映。

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