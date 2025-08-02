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娛樂 電影

18歲歌劇美少女為揣摩角色 竟嘗試通靈已故祖母

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由傳奇作曲家安德魯洛伊韋伯親自全程監製，名導喬舒馬克執導的電影版《歌劇魅影》暌違20年再登台灣大銀幕。該片當年憑藉著絢爛豪華的美術、服裝與舞台設計，不僅令觀眾著迷，也一舉入圍2005年奧斯卡最佳攝影、最佳藝術指導、最佳原創歌曲三項大獎。

為了更貼近《歌劇魅影》中克莉絲汀的思考方式，艾美羅森（左）在拍攝前，還特地去找了靈媒通靈。（天馬行空提供）為了更貼近《歌劇魅影》中克莉絲汀的思考方式，艾美羅森（左）在拍攝前，還特地去找了靈媒通靈。（天馬行空提供）

電影在選角方面集結一票能唱能演的豪華卡司，包括後來以動作硬漢路線為主的傑瑞德巴特勒、艾美羅森、以及《厲陰宅》系列派屈克威爾森攜手演出。當年年僅18歲的艾美羅森，更以克莉絲汀一角入圍金球獎最佳女主角獎，並獲得「美國影評協會」最佳新晉女演員獎，被譽為「茱莉亞羅勃茲的接班人」。

艾美之後陸續參演多部好萊塢大片包含《明天過後》、《美麗魔物》、《漸凍人生》等作，並在長青電視劇《無恥之徒》大膽演出紅遍全球。回憶起克莉絲汀這個角色，她表示自己當時做了很多精神層面的研究，「現實生活中我是個理性的人，而克莉絲汀的行為動機以及和魅影之間的關係，都建立在她相信魅影是亡父派來拯救她的『音樂天使』。」

當年年僅18歲的艾美羅森（前），以《歌劇魅影》中克莉絲汀一角，入圍金球獎最佳女主角獎。（天馬行空提供）當年年僅18歲的艾美羅森（前），以《歌劇魅影》中克莉絲汀一角，入圍金球獎最佳女主角獎。（天馬行空提供）

為了更貼近克莉絲汀的思考方式，艾美表示自己在拍攝前還特地去找了靈媒，試圖通靈，和去世多年的祖母來場「跨界溝通」，「起初我完全不相信這種事情，但我最終彷彿真的感受到與祖母之間的連結，這段經歷對我的演出相當有幫助！」

除了演員全然投入身心的演出，劇組也在本片的歌舞場景設計上下足苦心，導演喬舒馬克坦言，不同於《紅磨坊》和《芝加哥》等成功、熱鬧的歌舞片，本片更多是參考了具有歷史時代背景的作品，例如《茶花女》、《包法利夫人》等作，同時，也觀摩了許多巴黎歌劇院相關的畫作，在吸收這些元素的同時，找到屬於自己的風格，打造出夢想中盛況空前的歌劇院現場。《歌劇魅影 20週年經典重映》已在台上映。

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