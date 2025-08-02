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娛樂 最新消息

魏如萱早知情！Ian碰面若盈卻被拍親暱畫面 被疑設局內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后「娃娃」魏如萱才認愛小21歲的男友Ian，沒想到劇情急轉直下，男方昨被目擊與舊愛若盈在迪化街碰面，引發熱議。由於Ian與若盈在咖啡廳摟抱的畫面太刻意，許多網友質疑是有心人設局，就是要讓魏如萱難堪。

Ian、若盈雙雙發聲證實分手。（翻攝IG）Ian、若盈雙雙發聲證實分手。（翻攝IG）

Ian與若盈今深夜雙雙發聲，證實兩人已正式分手，讓三人的關係更顯撲朔迷離。據了解，魏如萱對Ian與若盈的碰面早知情，卻沒料到現場剛好有媒體拍攝，甚至後來的發展比八點檔還扯，難過心情可想而知。

魏如萱早在認愛Ian時，強調彼此在確認關係前已是單身，但當時若盈的回應透露是跟Ian處於冷靜期，雙方對於分手的認知明顯存在落差，魏如萱更無辜遭罵。

魏如萱遭捲入感情風波。（翻攝IG）魏如萱遭捲入感情風波。（翻攝IG）

今天深夜Ian與若盈在聲明中表示：「我們已決定結束情侶關係，並以朋友身份繼續往來。由於難以承受當前媒體與輿論壓力，決定各自展開新生活，專注在自己領域。」也有粉絲心疼魏如萱陷入感情風暴，希望她能早日走出陰霾。

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