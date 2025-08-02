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娛樂 電視

15歲愛子患罕病離世…《戲說》李宇柔夢中見兒「報平安」 淚喊：他終於健康了

〔記者李紹綾／台北報導〕女星李宇柔是《戲說台灣》的御用演員，上月痛失罹患罕見疾病 AADC（芳香族 L-胺基酸脫羧酶缺乏症）的15歲兒子。2天後，她夢見兒子已康復，與公公牽手散步、聊天，讓她感到一絲慰藉。

李宇柔。（翻攝自臉書）李宇柔。（翻攝自臉書）

李宇柔婚後求子過程艱辛，曾歷經十多次流產，才終於成功懷上兒子「牛牛」。起初，新生兒檢查報告一切正常，但她漸漸察覺異狀，尤其兒子雙眼總是無神。後來確診罹患罕見疾病AADC，病發時雙眼會上吊、肢體反折。醫師曾預測只能活到2、3歲，但在李宇柔多年細心照顧下，兒子奇蹟般活到15歲。上月28日，牛牛於睡夢中離世，她在臉書悲痛發文：「我的兒子走了。天堂能讓他走路、奔跑，我永遠、永遠愛他。」

李宇柔上月31日分享多張兒子的照片，表示許多人留言告訴她「牛牛已經投胎了」。她理解大家是出於善意，希望她能放寬心，「但我們是基督徒喔，他一定會在天家等著我們團聚的。」她也透露，前一晚夢見兒子與公公牽手散步、聊天，「我好寬慰喔，他終於健康了，終於正常了，謝謝大家的關心與祝福。他不會投胎，他一定會等我們團聚的。」

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