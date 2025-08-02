感情偵探是你！12星座「戀愛細節控」Top5 天蠍座自帶雷達

〔記者林欣穎／台北報導〕在每段感情中信任都是重要的關鍵，有的星座天生對細節異常敏感，腦中小劇場一開演，比懸疑片還刺激。命理專家阿谷老師分析12星座中疑心病最重的前5名。

命理專家阿谷老師。（秦芸殿提供）

第一名｜天蠍座

天蠍的感覺像雷達，一點風吹草動都逃不過。他們不只記性好，還會默默查證你說過的話是不是對得上時間線。你只是多加班一小時，他腦袋已經演完八點檔出軌特輯。

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第二名｜雙子座

雙子懷疑的不是你，是整個世界。他們腦袋太快，想像力太旺盛，一個已讀不回就能聯想到你在約會、換手機、甚至失憶。他們表面笑笑，心裡劇場三連播。

第三名｜處女座

處女座懷疑人生，也懷疑你。他們觀察力太細，連你語氣變了一點點都能覺得「你是不是有事瞞我？」別想糊弄，他們會一條一條條列出證據，讓你無所遁形。

第四名｜巨蟹座

巨蟹的疑心病來自「我很怕失去你」。他們不是真的愛懷疑，而是太重感情，太容易被細節打亂情緒。今天多一個讚，明天少一句早安，就能讓他們玻璃心碎滿地。

第五名｜摩羯座

摩羯表面冷靜，內心常備偵探魂。他們不是多疑，而是凡事要搞懂來龍去脈，不喜歡「我不知道」這種答案。你說你去朋友家？他會想知道是哪個朋友、住哪、幾點回來、有誰在場。

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