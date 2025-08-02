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娛樂 電視

戲癮壓不住！白家綺暌違6年再飆戲 親揭心動回歸原因

〔記者李紹綾／台北報導〕白家綺自2019年演出《苦力》後便暫別戲劇，暌違6年，昨（1日）出席民視與公視台語台聯手出品、映畫製作的新戲《阿松與阿暖》開鏡儀式。她在劇中與柯叔元飾演夫妻，並與韓瑜有大量精彩對手戲，3人互動熱絡、顏值亮眼，勢必成為一大看點。

白家綺出席《阿松與阿暖》開鏡。（翻攝自白家綺臉書）白家綺出席《阿松與阿暖》開鏡。（翻攝自白家綺臉書）

白家綺開心說：「我竟然有機會和柯叔元大哥、韓瑜姐同台飆戲，這真的像一場美夢！能和這麼棒的團隊合作，我感到無比榮幸。我會用盡全力，把這個角色演好，希望透過這個角色，帶給大家溫暖與希望。」

白家綺（左起）、柯叔元、韓瑜出席《阿松與阿暖》開鏡。（民視提供）白家綺（左起）、柯叔元、韓瑜出席《阿松與阿暖》開鏡。（民視提供）

白家綺在臉書提到，已6年沒拍戲了，喊話粉絲：「你們有沒有想我呀？」她提到，這些年歷經了人生不同的角色，「從舞台到生活，從分享者到陪伴者，每一步都讓我更真實，也更深刻的活著」，但在她的心裡，對於說故事的渴望從未停止。

談到新戲《阿松與阿暖》，白家綺透露，一看到劇本與角色「就讓我心動」，也讓她深刻感受到「是時候該回來了」。她迫不及待想和觀眾一起經歷與感受，「謝謝一直支持我的你們，接下來敬請期待」。

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