金鐘主持人揭試管生子心酸！跑通告式不停打針：4次取卵、2次植入才等到

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳瑋薇曾獲金鐘兒童少年節目主持人獎，日前挺著孕肚登上雜誌封面，與老公蘇尹少難得甜蜜合體放閃，分享這段走過四次取卵、兩次植入、每天打針像上班的試管歷程，終於迎來人生第二個寶貝。她回憶備孕過程，坦言就像「跑通告式地不停打針」，勇敢面對每一個療程，把整個歷程當作與身體、情緒、命運的共演。

陳瑋薇（左）與老公蘇尹少難得甜蜜合體放閃。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

陳瑋薇在第一胎時就知道，自己不是「說有就有」的體質。她等了大寶快三年，本想暫停療程，卻意外自然懷孕，迎來驚喜。這回準備第二胎，夫妻倆從大寶一歲半起就不再避孕，兩年過去了，肚皮仍沒有消息。當醫師建議試管嬰兒時，她毅然決然轉變策略：「我不是把希望交給運氣，而是開始主動出擊。」

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試管之路從不輕鬆。第一次植入時，醫師放了四顆胚胎，但通通沒著床，讓她一度心情低落。她沒有放棄，反而更有意識地調整節奏。有次全家旅遊，因鬧鐘沒響錯過吃藥時間，整輪療程白費，但她淡定地說：「放下手機，重新來過。」

陳瑋薇分享迎二寶的試管療程經歷。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

怕打針的她，療程期間每天到醫院請護士協助，「我就當自己在跑通告，每打一針，護士姊姊就會說『辛苦了，很棒喔』，有種被工作認可的感覺，情緒也穩了。」成功著床後，她還得每兩天打一針，常常是上工前先繞去醫院，再趕場錄影。她笑說：「這是我選的，我甘願。」

幾次失敗後，醫師建議她做ERA（著床窗期）檢測，報告顯示她的著床時間比一般人晚12小時。她說：「當下真的像看到一道光，原來不是我不行，是時間不對。」這項關鍵拼圖，成了備孕旅程的大轉捩點。

陳瑋薇挺著孕肚拍雜誌封面。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

旅程中，老公蘇尹少全程陪伴，不僅接送打針、照顧大寶，還在產檢時當「小助理」記錄重點。「醫師講完我常常就忘了，是他幫我記下來。」她笑說：「有時我會不耐煩說，『你去問醫生啊！』結果他真的問。」

回想第一胎，陳瑋薇什麼都自己來——親餵、擠奶、手把手照顧，甚至在車程中也在擠奶。高壓下，她情緒崩潰、身心俱疲。這次，她選擇放過自己：「我開始讀很多書，讓自己照著節奏走，不逼自己像超人一樣撐住所有事。」她學會傾聽情緒、懂得求助，也願意和伴侶共享每一步。

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