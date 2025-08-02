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娛樂 電視

揣摩中共威脅進逼！陳文彬當總統：不用選舉就能當

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳文彬在台劇《零日攻擊》首集飾演前任總統，為了角色，他觀摩韓國、美國、歐洲等國的電影或劇集裡的總統角色，試著揣摩他們的心情。「當然我也曾經推論、揣摩台灣位處中共威脅進逼下，任何一位總統將如何處理的心情。」與Janet分飾前後任總統，陳文彬也有同樣心情：「我很幸福，我不用像真實世界的總統每天要承受那麼多的壓力。我不用選舉就可以當總統，相信這是很多現任或曾經當過總統的人，最羨慕我的地方！」

Janet（左）與陳文彬在《零日攻擊》是前後任總統。（牽猴子提供）Janet（左）與陳文彬在《零日攻擊》是前後任總統。（牽猴子提供）

陳文彬過去曾當過幕僚，他以前曾經站在總統府辦公室外，面對凱道望著遠方矗立許久思考，「我深深推演著未來台灣可能遇到的挑戰？如何在挑戰中把握機會、漸進地轉型成為一個正常化國家？不過那時我還是政治幕僚的身分。」但他可以體會這次角色的心情，自認在思想養成過程中，政治與戲劇是很難被一刀切開來分別對待的，「我相信角色的任何動機都是為了國家著想的。」

鄧九雲在《零日攻擊》飾演總統隨扈。（牽猴子提供）鄧九雲在《零日攻擊》飾演總統隨扈。（牽猴子提供）

陳文彬在《零日攻擊》飾演總統，特別到台北賓館拍攝。（牽猴子提供）陳文彬在《零日攻擊》飾演總統，特別到台北賓館拍攝。（牽猴子提供）

而飾演總統隨扈的鄧九雲，面臨警戒高壓下之外，另有家人遭受威脅的恐懼，她說：「我覺得大部分台灣人都可以很快理解我的角色處境。我們的摯愛與享有的一切，從來都不是天下掉下來的。也是隨時都有可能被奪走。」原本她還有動槍的戲，練習準備後，無奈劇本修改刪除，讓她覺得可惜。

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