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林雨宣自介一句話瘋吸無數網友 5字讓小草跺腳

出身《超級星光大道》的女星林雨宣，演出《我們與惡的距離》、《陣頭》、《黃金歲月》等戲劇累積不少人氣。（翻攝自臉書）出身《超級星光大道》的女星林雨宣，演出《我們與惡的距離》、《陣頭》、《黃金歲月》等戲劇累積不少人氣。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕出身《超級星光大道》的女星林雨宣，演出《我們與惡的距離》、《陣頭》、《黃金歲月》等戲劇累積不少人氣，近年更轉向積極參與公共議題。今年1月林雨宣的自我介紹上一句：「頭上沒長草」氣歪無數小草，認為自己被譏諷，事實上林雨宣早在民眾黨成立之前就用這句話介紹自己了。

林雨宣擔心他人打錯姓名強調「頭上沒長草」。（翻攝自臉書）林雨宣擔心他人打錯姓名強調「頭上沒長草」。（翻攝自臉書）

今年1月林雨宣得知國民黨提案刪除文化布補助公視預算，曾發文曬出自己過去拍過的公視與客台作品，卻有人緊盯著她的自我介紹上面打著「頭上沒長草」，認為她在諷刺小草。

林雨宣透露這句話已經陪伴她多年，本來是因為介紹自己名字時，時常有人把她的「宣」誤認為「萱」，所以才特別強調，避免大家打錯字，沒想到用了十幾年的自我介紹，現在竟然多出一個意義，林雨宣本人認為這樣也不錯。

林雨宣曾在726大罷免前公開表態支持，不料最終結果出爐，24位藍營立委罷免案全數未通過，也讓她難掩失落情緒。（翻攝自臉書）林雨宣曾在726大罷免前公開表態支持，不料最終結果出爐，24位藍營立委罷免案全數未通過，也讓她難掩失落情緒。（翻攝自臉書）

林雨宣曾在726大罷免前公開表態支持，不料最終結果出爐，24位藍營立委罷免案全數未通過，也讓她難掩失落情緒。不過，卻有很多人因為「頭上沒長草」而被圈粉，大喊：現在開始變成林雨宣粉絲。

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