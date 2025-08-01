五條悟X夏油傑復活！《咒術迴戰》劇場版預售票秒殺 最強搭檔登大銀幕

《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》夏油傑（左）、五條悟是最強的搭檔。（羚邦提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》電影預計在9月5日上映，電影預售票在7月底舉行的台北漫畫博覽會開賣，直接被搶購一空。

《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》夏油傑。（羚邦提供）

《咒術迴戰》系列迎來動畫上映5週年，為紀念這個重要的時刻，動畫公司MAPPA特別重新整理故事的時間線，加重5.1音效推出《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》，讓觀眾可以在戲院重溫故事的起點與強大的熱血戰鬥場面，回到五條悟與夏油傑還是高專學生的青澀年少時刻。

請繼續往下閱讀...

《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》五條悟。（羚邦提供）

昨天推出重新剪輯後的電影預告，並推出新的「最強的2人」背靠背相依對抗敵人的海報，儘管大敵當前，依舊清楚呈現夏油傑的自信與五條悟玩世不恭的性格，看著兩人將背後交給最親密的戰友，這是《咒術迴戰》的起點，無論是老粉要重新溫習還是新粉加入都是最佳的機會。

《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》伏黑甚爾。（羚邦提供）

故事背景設定在主線劇情的11年前，還是《東京都立咒術高等專門學校》二年級學生的五條悟與夏油傑兩人奉命保護一位名為天內理子的少女，她體內的「星漿體」讓她背負著每500年與天元同化的宿命，藉以維持咒術界的恆久穩定。在這段護衛的任務中，桀傲不遜又自信滿滿的兩人遇到了傳說中的殺手伏黑慎爾，即便使出最強咒術，似乎也難撼動殺意滿滿的伏黑慎爾，他的出現不僅嚴重威脅了護衛任務的執行，並將徹底顛覆了兩人的信念與命運。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法