繼「香水玫瑰」之後家寧再發聲 開示何為極度的坦誠

家寧又在網路發文表示，「極度的坦誠，就是無堅不摧」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級」由前情侶家寧與Andy共同經營，兩人分手後不但撕破臉對簿公堂，家寧甚至發影片以「香水玫瑰」暗喻Andy在交往期間曾出軌且捉姦在床，但網友認為這些都是家寧模糊焦點的招數。今（1）家寧又在社群發文，直呼坦承就是無堅不摧，再度遭到炎上。

家寧在YouTube頻道發影片以香水玫瑰暗指Andy出軌。（翻攝自臉書）

家寧同時在多個社群平台上發文，表示「極度的坦誠，就是無堅不摧」還加上力量、太陽、愛心跟燃燒的愛心四個表情符號。家寧接著說：「這句話我不只喜歡，更是拿來實踐在每一次《真相》裡」。接下來加上許多個標記，其中最引人矚目的就是「秘月期POPOO只有真相沒有劇本」。

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家寧的一舉一動都遭受網友評論。（翻攝自臉書）

家寧的一番話招來許多網友在版面引起爭論，有人痛批家寧，要她停止刷存在感，並故意用「只有臉皮沒有帳本」刺激她。更有人認為家寧的連番動作只是滿滿的作秀。對於家寧的種種指控，Andy經紀人表示：針對張小姐的幻想文與相關影片，非當事人的Andy老師無法回應。

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