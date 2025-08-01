（影）「不能原諒～」陸星材買到假Labubu原地崩潰

BTOB成員陸星材。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕泡泡馬特旗下IP「Labubu」風潮席捲全球，包括BLACKPINK Lisa、三上悠亞、蕾哈娜、瑪丹娜都迷上這個毛茸茸又有尖尖牙齒的的公仔。不過，也有不少人買到假貨，成為「Labubu受害者聯盟一份子」，韓國男團BTOB成員陸星材也因為買到假的Labubu而崩潰，甚至拿出大刀出來怒斬假貨。

陸星材經過比對發現自己買到假的Labubu。（本報合成照，翻攝自X）

原本準備直播開隱藏版Labubu的陸星材，開到最後一個才發現自己買到盜版假貨，他認真和正版比對之後，確認買到盜版，直接原地崩潰。

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發現自己上當之後，陸星材氣得喝了一大口可樂，但愈想愈生氣，最後他更不知道從哪裡生出一把大刀，「鏘」的一聲上演怒斬「假布布」，隔著畫面都能感受到他的憤怒。

陸星材氣得拿出大刀斬殺假的Labubu。（本報合成照，翻攝自X）

事後才知道，這把大刀來頭不小，是陸星材拍攝《鬼怪》時的道具，當時劇組拍完戲直接送給他，沒想到時隔多年竟然用來斬殺假的Labubu，真是奇妙的相遇。

GRAVE! Sungjae ataca com uma foice seu Labubu.pic.twitter.com/tc7YWfMBJA — NPOMV | Zine （@npomvtt） July 29, 2025

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