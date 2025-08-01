免飛到韓國！SUPER JUNIOR 20周年首場 台灣9家威秀同步直播

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR出道屆滿20週年，8月22日於韓國KSPO DOME舉辦的全球首場演唱會，確定將由威秀影城為台灣的E.L.F.同步獻上零秒差直播，將珍貴的舞台演出與感動即時傳遞至全台大銀幕，串連海外的E.L.F.們於影廳內一同見證這場無可取代的精采傳奇。

SUPER JUNIOR 20周年演唱會將在威秀影城放映。（威秀提供）

威秀影城此次推出之直播特別企劃「SUPER JUNIOR’s 20th Anniversary Tour《SUPER SHOW 10》in CINEMAS」，即是為了讓台灣E.L.F.不受地域限制，毋須遠赴重洋，節省飛行時間和機票旅宿開支，即能就近選擇所在城市的威秀影城各據點，透過高規音響、舒適沙發，於影廳內近距離感受演唱會的震撼現場。

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直播時間在8月22日晚間6點50分入場，售票時間為08月08日（五）台灣時間下午2點起，全球同步啟售。台北、新北、桃園、新竹、台中、台南及高雄等9家影城皆有直播，票價為1250元，不過松仁威秀的MUVIE CINEMAS（TITAN SCREEN）則要價1450元。購票通路為直播影城現場、威秀影城官網、官方APP線上訂票系統，參加直播還會贈送限定應援禮「SUPER JUNIOR官方主視覺限定A3海報」感動光影版乙張，將於當日入場時發送。

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