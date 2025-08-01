（影）A-Lin唱出等普發一萬心聲！《有一種悲傷》靠一句神級空耳爆紅

〔記者邱奕欽／台北報導〕立法院通過國民黨團版本的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中刪除對台電的1000億元補貼改為普發現金1萬元給國民，由於爭議眾多，後續發與不發引爆全國關注。就在民眾盼發錢之際，A-Lin經典神曲《有一種悲傷》竟憑空耳歌詞「留在我過往，不怕遺忘！」意外唱出全民心聲，網友們更笑虧「不愧是華椅（語）天后！」

A-Lin《有一種悲傷》空耳版歌詞撞聲「普發一萬」爆紅。（翻攝自Threads）

立法院日前三讀通過該特別條例，預算總額達新台幣5450億元，並明確載明「每人普發1萬元現金」，未納入行政院主張的撥補台電1000億元。雖然賴清德已宣布將依法公布條例，但行政院長卓榮泰表態不排除在適當時機提起釋憲，直指立院「未徵詢政院意見、未明確財源」，恐有違憲之虞。

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A-Lin的《有一種悲傷》近日卻因空耳歌詞「留在我過往，不怕遺忘！」在網路上連日發酵，其中「不怕遺忘」與「普發一萬」意外撞聲，掀起網友們熱烈討論笑虧，「不愧是華椅天后！」、「越聽越像，根本神預言」、「麗玲啊麗玲，你真是個寶藏」、「有一種悲傷，叫等不到普發一萬」等留言瘋狂洗版，甚至有人製作字幕惡搞版MV引發二創風潮，也讓這首經典神曲意外翻紅引爆話題。

（影片約3分03秒處）

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