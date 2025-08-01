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娛樂 最新消息

方文琳抗癌成功首登台高歌！王偉忠爆她演出前一晚哀嚎「明天不要唱了」

舞台劇《明星養老院》記者會；洪都拉斯（左起）、方文琳、王偉忠、楊烈、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘。（記者陳奕全攝）舞台劇《明星養老院》記者會；洪都拉斯（左起）、方文琳、王偉忠、楊烈、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕製作人王偉忠和方文琳、黃嘉千等人今出席舞台劇《明星養老院》2.0記者會，這將是方文琳去年治療食道癌零期後，首度登上舞台高歌。她開刀至今1年，每3個月回診追蹤，復原狀況良好，但過往是玉女歌手出道的她反而對唱歌沒把握，她說：「不是因為大病初癒，是當演員後就沒自信。」

方文琳出席舞台劇《明星養老院》2.0記者會。（記者陳奕全攝）方文琳出席舞台劇《明星養老院》2.0記者會。（記者陳奕全攝）

王偉忠還爆料先前到高雄演出，方文琳竟半夜向他求救說：「我明天不要唱了，我唱的沒有以前好聽！」王偉忠告訴她，「現在不可能有以前好聽，但在這年紀，特別有味道」。只是方文琳內心關卡不斷，像是她常問醫師「喉嚨為何卡卡的？」，醫師都回：「沒事，是你心理問題」。

王偉忠出席舞台劇《明星養老院》2.0記者會。（記者陳奕全攝）王偉忠出席舞台劇《明星養老院》2.0記者會。（記者陳奕全攝）

而方文琳上月在「二姐」江蕙演唱會上化身工作人員上台遞水，讓二姐好驚喜，也帶給全場不小的騷動，她說之後會邀請二姐來看戲，王偉忠則認為方文琳上台遞水，模樣健康可愛，會帶給許多癌友鼓勵。

黃嘉千出席舞台劇《明星養老院》2.0記者會。（記者陳奕全攝）黃嘉千出席舞台劇《明星養老院》2.0記者會。（記者陳奕全攝）

此外，黃嘉千恢復單身1年，被讚狀態回春，她聽了喜孜孜，但說自己沒有追求者，也沒想過姐弟戀，一旁王偉忠被問及有沒有要幫忙介紹對象？幽默稱：「我的朋友都快70歲了，現在女孩子不要找一個這麼老的來增添麻煩。」

《明星養老院》2.0將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出，目前推出早鳥票優惠，購票請洽udn售票網

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