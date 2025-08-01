直擊台灣濱崎步來了！王彩樺向本尊道歉：是我太厚臉皮

王彩樺今天特別戴上金色假髮朝聖濱崎步演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「步姐」濱崎步今天（1日）起在小巨蛋連唱兩天，「台灣濱崎步」王彩樺也親自朝聖並送上花，心情相當期待，並表示「一直用濱崎步名字這麼久，真的不好意思，我臉皮太厚，真的拍謝」。

王彩樺興奮到流汗，拉開衣服讓記者摸摸看。（記者王文麟攝）

王彩樺今天帶著兩個女兒一起來看濱崎步演唱會，「她們很開心，自己更開心，我全身都是汗，期待可以看到偶像。」這是她第一次親眼朝聖流行女皇演出，一大早就開始打扮，「找家裡的服裝，盡量搭的跟她類似，濱崎步金髮比較多，我今天就戴個假髮、帽子，看起來更年輕、夠可愛。」

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王彩樺為濱崎步送上花籃。（記者王文麟攝）

王彩樺還送上花籃寫著：「給濱崎步小姐，恭喜您在台灣舉行演唱會！我是台灣濱崎步，祝演出成功，王彩樺上。」

早年因為有粉絲稱王彩樺長得很像濱崎步，王彩樺因此自稱「台灣濱崎步」，這個綽號一用就是10幾年。她笑說：「我一直用濱崎步這個名字這麼久不好意思，我今天送這個花代表我的心意，我到哪都被說濱崎步來了，甚至忘了我叫什麼名字，都知道我叫台灣濱崎步。」最後請王彩樺對濱崎步說幾句話，她說：「我好愛妳，對不起！」王彩樺強調會熱情滿滿，會一直嗨到最後。

王彩樺今天盡量把自己打扮得像濱崎步。（記者王文麟攝）

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