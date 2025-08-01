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才合體張衛健、許志安 蘇永康台灣開唱曝近況

蘇永康相隔兩年將來台灣開唱。（遠傳電信提供）蘇永康相隔兩年將來台灣開唱。（遠傳電信提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港情歌天王蘇永康相隔兩年來台灣開唱，10月18日將在TICC舉辦「2025蘇永康演唱會」，出道超過30年的蘇永康，以穩健唱功與極具辨識度的嗓音聞名，唱紅《男人不該讓女人流淚》、《舊愛還是最美》、《愛一個人好難》，橫跨粵語與國語樂壇，演出備受粉絲期待。

近年蘇永康積極推出新作，也投入歌唱教學與演出，之前在訪談中透露，為維持嗓音狀態，他改變生活習慣，包括不喝冰水、早睡早起以及控制鹽糖攝取等，讓聲音維持最佳狀態。他也常在社群分享與妻子Anita及兒子Jazz 的日常，展現溫柔老爸的一面。

前陣子蘇永康才與Big Four成員張衛健、許志安、梁漢文在紅磡體育館驚喜合體，近來他正擔任TVB音樂選秀節目「聲秀」的導師，致力於培育新一代歌手，希望傳承港樂精神與舞台經驗。這次的台北演唱會，蘇永康將以全新製作的歌單再度來台，滿足粉絲對於經典與感動的期待，門票8月16日中午12點開賣。

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