香港教父級名導來了！杜琪峯再會台灣影迷笑言讓大家批評

導演杜琪峯暌違多年再度來台出席公開影展活動，心情相當好。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕香港名導杜琪峯今（1）日和銀河映像總監朱淑儀、主題節目策展人卓男等人一同出席國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」開幕片《鎗火》映前活動，闊別多年來台參與公開影展活動，魅力依舊無法擋，他謙虛表示「今天很開心他們把我很多作品放在這個戲院裡面，讓大家可以批評！」

杜琪峯憑藉《鎗火》在2000年獲得第37屆金馬獎與第19屆香港電影金像獎最佳導演，當年以僅250萬港幣（約台幣952.5萬元）的製作費，在商場用近乎即興的方式，拍出至今香港影壇仍難以超越的精彩槍戰戲。不僅被香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一、也是香港電影資料館「百部不可不看的香港電影」的其中一部經典。

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此次《鎗火》開幕場次放映在開賣當天立刻秒殺、一位難求，現場吸引大批影迷粉絲爭相目睹傳奇影人風采。杜琪峯表示，當年邱復生老闆給了他250萬，「當時在香港完全沒有人投資電影，我很開心回香港，第二天沒有劇本，什麼都沒有就開始拍，結果19天拍完，因為錢差不多完了！」他也表示，「裡面可能很多錯誤，但是請大家原諒一下！」

導演杜琪峯暌違多年再度來台出席公開影展活動，心情相當好。（記者許世穎攝）

國家影視聽中心董事長褚明仁擔任開幕片映前活動的主持人，特別還原這段幕後秘辛。他透露《鎗火》在這次影展以膠卷放映的方式和台灣觀眾見面，是由當年出資《鎗火》的邱復生提供細心、完整保存的拷貝素材，更說過去銀河映像的放映在世界各地從來沒有像這次這麼完整放映，笑言「放映的版權費用很高，大家要珍惜！」

杜琪峯在現場也再次答謝現身開幕活動的邱復生先生，從創作拍攝到國際推廣，始終都不遺餘力的參與支持。更感激近三十年來相信銀河映像每部的製作團隊、喜愛銀河映像電影的觀眾粉絲。

本次主題節目來賓還包括《一個字頭的誕生》美術指導張世宏，以及《非常突然》、《真心英雄》、《鍾無艷》等片的美術指導蘇國豪，《毒戰》、《樹大招風》剪接師梁展綸等銀河創作班底聚首蒞臨開幕，港產片戲裡的熱血情誼延伸到戲外，讓人為之動容。

導演杜琪峯在座位上聽邱復生話當年相當開心。（記者許世穎攝）

主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」總共放映20部選片，一字排開氣勢十足，堪稱是歷年來銀河映像作品最具規模的主題放映！策展人卓男更強調，影視聽中心的聲光效果一流，「就算第一排的座位，也都很好。」強調本檔節目能無死角體驗銀河映像的魅力，期待影迷在八、九月買票進場。

現在只要加入國家影視聽中心會員，購買會員限定任選6張票990元，單場會員票180元 。另外8月23日（週六）《我左眼見到鬼》的戶外放映、以及9月7日週日《毒戰》映後舉辦的編劇游乃海大師講堂，也同樣不容錯過。更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官方網站查詢。

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