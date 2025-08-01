蔡康永「請客」哲學被唐綺陽狂讚 曝最大關鍵在閱讀空氣

蔡康永（左）和裴社長在節目中分享彼此的請客哲學。（鏡好聽提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕蔡康永擔任節目《裴社長吃喝玩樂》來賓，裴社長開場便提到，國師唐綺陽曾盛讚蔡康永最懂待客，總能讓賓主盡歡。蔡康永則謙虛地說，這些待人之道，其實從小就在家中飯局裡耳濡目染。

蔡康永回憶起童年時家中的宴客場景，往往是從麻將桌上開始的。看似尋常的牌局，其實是一堂人情世故課。蔡康永提及，為了讓一週見三、四次的牌友不吃到重複的菜色，主婦們得有著絕佳的默契，隨時調整菜單，才不會撞菜。不過，餐桌上的考驗可不只在菜色安排，更在於「讀空氣」的能力。

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蔡康永笑說，當某位伯伯帶來的女性不是元配，而是另一位賓客時，孩子們得靠眼色機靈判斷、別叫錯人，否則場面一秒變尷尬。蔡康永笑稱：「這給了我後來當主持人非常好的訓練。」

儘管兩人的待客風格各異，卻有著共同的結論：請客，是以人為主。「人對了，就算去夜市買20個小吃來吃，都是值得請的。」蔡康永這句話，道出了待客的核心。一場賓主盡歡的宴席，菜色的豐盛與否是其次，能否在交流中感到愉悅與自在，才是精髓。

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