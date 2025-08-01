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娛樂 最新消息

鄧佳華入獄將滿月最關心簡簡 親友不敢說實話

網紅鄧佳華（左）入獄後，遭模特兒女友簡簡單方面分手。（翻攝自IG）網紅鄧佳華（左）入獄後，遭模特兒女友簡簡單方面分手。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「FBI帥哥」鄧佳華才剛和女友「簡簡」交往，沒過多久就因2023年一起偷拍案遭判刑6月定讞，原本可易科罰金，但鄧佳華付不出18萬元，選擇入監服刑。今（1）日據說鄧媽媽與好友前往桃園探監，氣氛和樂，鄧佳華更是心心念念「簡簡過得好不好」？

鄧母與親友前往桃園探監，不敢告訴鄧佳華外界消息。（翻攝自臉書）鄧母與親友前往桃園探監，不敢告訴鄧佳華外界消息。（翻攝自臉書）

根據《ETtoday新聞雲》報導，鄧母在2名好友陪同下，前往桃園監獄探監，整體氣氛和樂，鄧佳華關心簡簡好不好但沒人敢告訴他簡簡已單方面提出分手。

簡簡先前接受媒體採訪時，承認與鄧佳華短暫交往3個月，鄧佳華高調認愛沒多久就入監服刑，隨後簡簡立刻表示兩人「已經分手」。除在媒體面前任分手外，簡簡也於7月22日在社群發布歌曲《對不起，我愛的人不是你》，直接標註鄧佳華，引起譁然。

女模簡簡已單方面宣布與鄧佳華分手。（翻攝自臉書）女模簡簡已單方面宣布與鄧佳華分手。（翻攝自臉書）

鄧佳華目前仍不知道自己已經「被分手」，仍不時詢問「女友（簡簡）過得好不好」，更擔心自己在監獄裡無法保護簡簡，怕簡簡被欺侮，鄧佳華對簡簡非常有信心，認為女友「絕對忠誠」。

由於探監前，親友已討論好不告訴鄧佳華女友已宣布和他分手，因此這次探監氣氛歡快。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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