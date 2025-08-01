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娛樂 最新消息

濱崎步小巨蛋開唱！台粉穿禮服求婚步姐 砸5位數打造戰袍

艾迪（左起）發放濱崎步應援手幅，Mike公開向濱崎步求婚，甯則是砸下5位數打造戰袍。（記者王文麟、廖俐惠攝）艾迪（左起）發放濱崎步應援手幅，Mike公開向濱崎步求婚，甯則是砸下5位數打造戰袍。（記者王文麟、廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「步姐」濱崎步今天（1日）起在小巨蛋開唱兩天，儘管外頭下雨，現場眾多TAs（粉絲名）熱情不減，更有人表示已經準備好衛生紙要哭爆了。

儘管外頭下雨，仍有不少粉絲搶著與濱崎步的看板合影。（記者王文麟攝）儘管外頭下雨，仍有不少粉絲搶著與濱崎步的看板合影。（記者王文麟攝）

30多歲來自台南的Mika喜歡濱崎步長達20年，之前濱崎步來台時，Mika都還沒有18歲，加上國中有門禁，所以等了十幾年終於來看濱崎步了，已經準備好衛生紙要哭爆，「我中學的時候滿低潮的，是她帶給我正向能量，到現在快20年，我明天會打扮得比今天更用心，我明天會穿禮服要跟她結婚！」她知道近年濱崎步身體不好，仍舊來台表演，Mika直呼，「我喜歡妳，想跟你結婚」。

濱崎步演唱會外，大批粉絲排隊聚集。（記者王文麟攝）濱崎步演唱會外，大批粉絲排隊聚集。（記者王文麟攝）

33歲台北的艾迪（音譯）在現場發放應援手幅，從國小聽濱崎步到現在也20年，之前是父母帶他來看，現在輪到他帶父母來朝聖濱崎步演唱會。他連兩天演唱會都有看，「這可遇不可求啊，兩天的票一定要，不同角度都要看。」

濱崎步演唱會外，大批粉絲排隊聚集。（記者王文麟攝）濱崎步演唱會外，大批粉絲排隊聚集。（記者王文麟攝）

甯（Ning）今年31歲，他是一位跨性別者，為了濱崎步特別從澳洲飛回台灣。185公分的甯穿上特製服裝，在人群中相當顯眼，他透露這身服裝是砸下5位數，由好朋友花了一個禮拜趕工而成，是濱崎步2006年全日本巡演的開場造型，項鍊是2019年的周邊，靴子上面還有濱崎步的LOGO。

濱崎步演唱會外，大批粉絲排隊聚集。（記者王文麟攝）濱崎步演唱會外，大批粉絲排隊聚集。（記者王文麟攝）

他分享，從2005年還是小學生的時候就喜歡上濱崎步，「其實我當時喜歡蔡依林，後來看到專輯廣告，覺得這個日本女歌手怎麼這麼百變！」看了MV，又查看歌詞翻譯之後，讓他徹底入坑。甯聽說這可能是濱崎步最後一次來台灣，他一定要回台灣朝聖，「謝謝Ayu一直以來的音樂、作詞鼓舞著大家，不管怎麼樣，我們都會陪在她身邊，期待新專輯。」

濱崎步演唱會外，大批粉絲排隊聚集。（記者王文麟攝）濱崎步演唱會外，大批粉絲排隊聚集。（記者王文麟攝）

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