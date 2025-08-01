蔡依林滿身黏液遭「蛋」洗！美國消失20分鐘無人應門秘辛曝光

蔡依林火辣上陣拍攝新歌MV。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林新歌《DIY》MV今晚上線，她與團隊遠赴洛杉磯環球影城攝影棚高規格拍攝，歷經3個月後製，打造出視覺震撼鉅作。由於製作規模龐大，精細程度遠超以往，連天后都忍不住笑說：「落地後的每一分鐘都在花錢！」因此拍攝過程分秒必爭，絲毫不敢鬆懈。

蔡依林扮演黑暗騎士與自己尬舞。（凌時差提供）

MV延續《Pleasure》的世界觀，由「女宙斯」掌控全局，透過一顆巨蛋孵化出全新主角「愉悅化身」。隨著角色成長，她開始自我複製，化身成上百個舞蹈分身，組成氣勢萬鈞的舞團。而女宙斯帶領她們進入不同場景，與 16位無頭暗黑騎士對戰，透過舞蹈與力量突破重圍。這些舞者與騎士其實全是Jolin的不同化身，隱喻打破自我束縛、逆轉命運；最終直接面對命運之神，展現強大內在能量。

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令人驚豔的是，MV中所有角色皆由Jolin一人詮釋她，化身三大角色，包括充滿邪魅與性感的「命運女宙斯」、身穿紅色膠衣的「愉悅化身」以及穿著全黑皮革立體造型的「暗黑騎士」。紅黑角色的交鋒，象徵慾望與冷靜、自我內心的拉扯，營造出「愉悅與罪」的強烈視覺衝突。MV 中的所有複製人亦皆由天后親自演出，透過精密分鏡與後製技術，與不同版本的自己共舞對戰，堪稱視覺巔峰之作。

蔡依林滿身黏液破殼而出。（凌時差提供）

在MV開場也出現驚喜一幕，Jolin全身包裹特製黏液，從蛋殼中破殼而出，象徵自我愉悅的重生，更比喻出道26 週年的全新蛻變。為呈現這關鍵畫面，導演找來好萊塢特效化妝師設計高黏性蛋液。拍攝後她甚至要以熱水沖洗至少半小時才能完全清潔。這場戲拍攝時，她已連續兩日進行高強度工作，加上現場低溫與滿身黏液，身體極度疲憊，最終仍憑意志力與專業完成這段象徵性的「重生」橋段。

為熟悉MV中多視角舞蹈變化，Jolin在拍攝前特地安排多日排練，她說：「平常拍MV只要練好一段舞反覆練習就好，但這支MV有很多『自己跟自己跳舞』的設計，所以練了不同版本。」她還分享一段拍攝趣事。有一天晚餐後原定進行定裝，但時間到了工作人員敲門卻無人應門，連電話也聯絡不上，整整消失20分鐘。大家第一時間都以為她又偷偷跑去練舞，但她說：「其實當晚我只是累到在房間睡著了，但原來我勤奮的血液一直刻在大家心裡。」並打趣表示：「七宗罪裡的懶惰，在我這裡真的不會發生！」

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