晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡依林滿身黏液遭「蛋」洗！美國消失20分鐘無人應門秘辛曝光

蔡依林火辣上陣拍攝新歌MV。（凌時差提供）蔡依林火辣上陣拍攝新歌MV。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林新歌《DIY》MV今晚上線，她與團隊遠赴洛杉磯環球影城攝影棚高規格拍攝，歷經3個月後製，打造出視覺震撼鉅作。由於製作規模龐大，精細程度遠超以往，連天后都忍不住笑說：「落地後的每一分鐘都在花錢！」因此拍攝過程分秒必爭，絲毫不敢鬆懈。

蔡依林扮演黑暗騎士與自己尬舞。（凌時差提供）蔡依林扮演黑暗騎士與自己尬舞。（凌時差提供）

MV延續《Pleasure》的世界觀，由「女宙斯」掌控全局，透過一顆巨蛋孵化出全新主角「愉悅化身」。隨著角色成長，她開始自我複製，化身成上百個舞蹈分身，組成氣勢萬鈞的舞團。而女宙斯帶領她們進入不同場景，與 16位無頭暗黑騎士對戰，透過舞蹈與力量突破重圍。這些舞者與騎士其實全是Jolin的不同化身，隱喻打破自我束縛、逆轉命運；最終直接面對命運之神，展現強大內在能量。

令人驚豔的是，MV中所有角色皆由Jolin一人詮釋她，化身三大角色，包括充滿邪魅與性感的「命運女宙斯」、身穿紅色膠衣的「愉悅化身」以及穿著全黑皮革立體造型的「暗黑騎士」。紅黑角色的交鋒，象徵慾望與冷靜、自我內心的拉扯，營造出「愉悅與罪」的強烈視覺衝突。MV 中的所有複製人亦皆由天后親自演出，透過精密分鏡與後製技術，與不同版本的自己共舞對戰，堪稱視覺巔峰之作。

蔡依林滿身黏液破殼而出。（凌時差提供）蔡依林滿身黏液破殼而出。（凌時差提供）

在MV開場也出現驚喜一幕，Jolin全身包裹特製黏液，從蛋殼中破殼而出，象徵自我愉悅的重生，更比喻出道26 週年的全新蛻變。為呈現這關鍵畫面，導演找來好萊塢特效化妝師設計高黏性蛋液。拍攝後她甚至要以熱水沖洗至少半小時才能完全清潔。這場戲拍攝時，她已連續兩日進行高強度工作，加上現場低溫與滿身黏液，身體極度疲憊，最終仍憑意志力與專業完成這段象徵性的「重生」橋段。

為熟悉MV中多視角舞蹈變化，Jolin在拍攝前特地安排多日排練，她說：「平常拍MV只要練好一段舞反覆練習就好，但這支MV有很多『自己跟自己跳舞』的設計，所以練了不同版本。」她還分享一段拍攝趣事。有一天晚餐後原定進行定裝，但時間到了工作人員敲門卻無人應門，連電話也聯絡不上，整整消失20分鐘。大家第一時間都以為她又偷偷跑去練舞，但她說：「其實當晚我只是累到在房間睡著了，但原來我勤奮的血液一直刻在大家心裡。」並打趣表示：「七宗罪裡的懶惰，在我這裡真的不會發生！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中