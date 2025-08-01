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家寧被起訴還是很大聲 他揭律師函藏端倪

前情侶檔YouTuber家寧（左）、Andy撕破臉之後，雙方對簿公堂。（翻攝自臉書）前情侶檔YouTuber家寧（左）、Andy撕破臉之後，雙方對簿公堂。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前百萬網紅兼YouTuber「眾量級」由前情侶檔Andy與家寧兩人組成，分手後，因頻道歸屬與公司帳務問題撕破臉鬧上法院。上月30日家寧全家人都被起訴，家寧本人則因妨害電腦使用罪遭起訴，事後家寧發影片感謝檢調還她清白，更拍「香水玫瑰」影片緊咬Andy老師出軌。律師簡大為在社群發文，解析為何家寧背負罵名，還是不斷對外大聲說話的原因。

家寧全家被起訴還發影片感謝檢調。（翻攝自臉書）家寧全家被起訴還發影片感謝檢調。（翻攝自臉書）

簡大為以「家寧的香水玫瑰」為題，表示「家寧一家整整齊齊地被起訴，還願意發文感謝檢察官，這個心理素質強度，讓熊律（簡大為）覺得心靈成長課程真的蠻有用的」。

簡大為直接突破盲點，指出家寧律師函第二段寫著：「侵占群海公司，跟共同被告沒有犯意聯絡」，簡單說就是捅自己的媽媽一刀，他進一步解釋：「說自己沒有權力可以管控群海的錢，所以侵占、背信跟逃漏稅的行為，都是我爸媽跟我妹共謀的，這一切我都不知情。」簡大為補充：檢察官沒有照到任何證據可以證明家寧也有參與其中，所以家寧這時候當然就敢大聲了。

律師簡大為從律師函解析家寧到現在講話還很大聲的原因。（翻攝自臉書）律師簡大為從律師函解析家寧到現在講話還很大聲的原因。（翻攝自臉書）

另外，關於妨害電腦使用罪部分，家寧並未否認更改密碼事實。簡大為覺得說是因為Andy（說過）「把全部都給你，不留一點餘地」，如果家寧真的主張成功，那就換成Andy要煩惱可能有誣告罪的問題囉。

簡大為在文章最後不忘補槍，「看了家寧香水玫瑰影片裡的神態，熊律還是覺得有夠詭異。心理諮商，還是得找有牌的才行…」。

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